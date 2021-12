El Almería consiguió la pasada semana la clasificación a dieciseisavos de la Copa en Urritxe, feudo del Amorebieta. Lo hizo tras ganar 1-2 en un encuentro que tuvo controlado prácticamente en todo momento, lo que habla a las mil maravillas del trabajo de Rubi y los suyos, camino de convertirse en el mejor Almería de la historia y en uno de los mejores equipos de la categoría de plata desde que ésta echase a rodar en 1929. Quien no viese el partido puede imaginarse que la UDA sacó el pase en un infierno de la Tercera de hace 20 años. Encerrona fue el término más cómodo usado en un encuentro entre dos equipos de Segunda División, con el visitante viajando en vuelo chárter. Es pasmosa la facilidad para recrearse y crear un ambiente mitológico con el objetivo de ensalzar un resultado que ya de por sí se destaca solo. Algo parecido ocurrió con el Granada, que cayó en Mancha Real ante un equipo de la cuarta categoría del fútbol español. No fueron pocos los periodistas, intrusos que trabajan en medios de comunicación y aficionados que justificaron el desastre argumentando el "infierno" que vivió el conjunto nazarí. Este periodista no conoce a nadie que tras una derrota reconozca que su oponente haya sido o sea mejor y que los suyos deben mejorar sin mentar al colegiado, balón, superficie o medidas del terreno de juego, entre otras excusas. Sorprende que quienes hablan de encerrona aseveren también que Rubiales ha recuperado el "fútbol de barro", afirmando estar enamorados del mismo cuando nunca han pisado el campo de su barrio o de su pueblo. Porque ahí es donde se cuecen las verdaderas encerronas, con terrenos que invitan a las lesiones, un árbitro (a veces sin linieres) jugándose el tipo sin ningún agente de la autoridad, perros peligrosos en la puerta del vestuario visitante, borrachos amenazando al rival, tres balones pinchados para calentar, un hediondo vestuario de 20 metros cuadrados para 18 jugadores y la llave de paso del agua rota.