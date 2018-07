Eché en falta autocrítica

Creo que a Miguel Ángel Corona le faltó un poco de autocrítica el otro día, cuando compareció en rueda de prensa para hablar del pasado y del futuro. Lo del futuro todos lo intuíamos, a raíz de las palabras de Alfonso García, que dejaba entrever que el mercado para el Almería iba a estar muy limitado, teniendo en cuenta las circunstancias en las que se encuentra el equipo rojiblanco, salvo que a modo de venta de un jugador con buen cartel en el mercado, ayude a poder incorporar jugadores de un escalón superior a los que en estos momentos aspira el equipo rojiblanco. Eso lo sabíamos, pero en su análisis de lo que fue el curso pasado, pasó muy de puntillas un Miguel Ángel Corona que no dijo nada acerca de la llegada al vestuario de jugadores como Verza, Tino Costa, Trujillo, Lass, Juan Muñoz, Caballero, Hicham, Soleri..., que fueron grandes decepciones. Sí, claro que hay que felicitarle por los aciertos en la incorporación de jugadores como René, Owona, Rubén, Pervis o Sulayman, que sí que estuvieron a la altura de lo que exige una competición tan reñida como la Segunda División, pero hubo un buen puñado de jugadores que dejaron mucho que desear y cuya aportación fue casi testimonial y alguno de ellos, hasta con falta de compromiso, que es lo que se le pedía cuando firmaba por el Almería. ¿Por qué se apostó por esos jugadores? ¿Qué vieron en ellos cuando la temporada anterior, o no jugaban con regularidad con sus equipos, o estaban o estuvieron bastante tiempo lesionados antes de llegar al Almería? ¿Qué se le vio a Juan Muñoz, a Caballero o a Soleri, para hacer olvidar a Quique González, Antonio Puertas o Kalu Uche? Ya digo que a Corona le faltó un poco de autocrítica y reconocer que se equivocaron a la hora de confeccionar la plantilla y que esta, desde principios de temporada, se veía que estaba hecha para sufrir más que la temporada anterior, como así se vio y no es que buena parte de la afición almeriense, por no decir casi toda, ya lo veía venir.