Educar en femenismo

Tener que explicar en pleno 2023 que agarrar a una mujer y darle un beso sin su consentimiento, por mucha euforia que uno tenga y mucha amistad que haya entre ambas personas, está mal, resulta ciertamente descorazonador. Casi tanto como que, habiendo pruebas y testimonios de todo ello, el agresor se vaya de rositas mientras sus súbditos, bolsillos agradecidos, aplauden su hazaña. Hasta el esperado desenlace, que no puede ser otro que activar todos los mecanismos necesarios para echar de su cargo a quien se cree impune para hacer y deshacer a su antojo, se pueden ir extrayendo algunas conclusiones de esto. La mayoría negativas, claro, pero también alguna positiva. He discutido ya, en alguna ocasión, acerca de las muchas horas que está rellenando el tema del beso a nivel mediático y, con ello, en la esfera pública. Es cierto que el incidente ha restado protagonismo a la mayor hazaña que se puede conseguir en el mundo del fútbol, la consecución de un Mundial, pero el alboroto que se ha formado en torno a la deplorable conducta del presidente de la Real Federación Española de Fútbol ha servido para ver un hilo de luz en nuestra sociedad, que no ha dejado que se pase por alto un tema tan grave como sí habría sucedido en otros tiempos no tan lejanos. Así, Rubiales se ha vestido con el falso apoyo de ese decorado amable que es su propia asamblea, pero la opinión pública lleva días pidiendo su cabeza, consciente del mensaje que manda el mantener como representante del fútbol español a un machista rancio y ególatra. El discurso del motrileño, aplaudido por los dos seleccionadores nacionales que han quedado marcados de por vida, De la Fuente y Vilda, es solo la punta del iceberg. Queda mucho por hacer, pero al menos socialmente hemos empezado a despertar y condenar. Educar en feminismo es la única solución para que estos actos no se repitan y, si lo hacen, no queden impunes.