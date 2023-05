Espero que no hayan cometido el error de dar el partido de esta tarde por ganado. El Elche es farolillo rojo por mucho y su descenso matemático no tardará en llegar, pero sus profesionales, pese al desliz contra el Valencia, casualidades de la vida, lo tienen todo para amargarnos la jornada y meternos en serios problemas. Veo al Elche vestido de Alcorcón y me dan escalofríos. En mi cabeza veo a los ilicitanos jugando con nuestros nervios, planteándome un partido con muchas interrupciones y faltas, con poca fluidez del balón, con los rojiblancos desesperados y los visitantes matando en alguna de sus pocas llegadas. Para que la pesadilla fuera completa del todo, solo habría hecho falta que el entrenador almeriense Francisco viniera al mando del conjunto franjiverde. Precisamente el zapillero también me viene a la cabeza porque el partido de hoy bien puede ser muy parecido a aquel en el que su Almería se impuso a un descendido Betis con aquel gol de Azeez. Fidel Chaves tiene todas las papeletas para hacer el papel de Salva Sevilla. Ojalá repitamos resultado. Como ven, en los dos escenarios que me vienen a la cabeza hay un denominador común: sufrimiento hasta el final. Espero que los almerienses que van a llenar las gradas del Power Horse (está todo el papel vendido), tengan claro que es un partido para animar al equipo desde el minuto 1, para presionar al rival y al colegiado, para sufrir y para no tenerlas todas consigo hasta que el árbitro pite el final del encuentro y, ojalá, los 3 puntos se queden en casa. Es importante ganar por varios motivos. Primero, porque jugamos en casa y tenemos que demostrar que lo que nos jugamos nosotros vale más que el orgullo al que apela el entrenador visitante. En segundo lugar, porque no ganar sería un golpe anímico bestial para la plantilla y la grada, y más quedando solo 5 jornadas. Y, en tercer lugar para seguir fuera del descenso y dependiendo de nosotros mismos y no de otros marcadores y hacer el pardillo con todo el pescado vendido…