Tras las elecciones del pasado 28 de abril, en pocas semanas volvemos a las urnas. No habrá pasado ni un mes, pero es tiempo suficiente para reflexionar y pensar en la utilidad de nuestro voto. Las del 26 de mayo son unas elecciones distintas, más cercanas y centradas en los candidatos a las alcaldías, por lo que el tirón personal tendrá una enorme influencia. Elegimos a aquellos que deberán gestionar nuestros pueblos y ciudades y por eso estoy convencido de que el resultado será muy distinto a las elecciones generales. Antes de comenzar si quiera la campaña, vaticino que en nuestra provincia será nuevamente el Partido Popular el más votado y que, en circunstancias distintas a las de ahora, conservará la mayoría de las alcaldías de la provincia. La estructura fuerte que tienen el PP y el PSOE les hace competir en una liga distinta a la del resto, pero la ventaja de los populares reside en su capacidad de gestión. No creo que nadie pueda poner en duda la excelente gestión, no solo económica sino también cultural, urbanística o de servicios de ciudades como Almería, Roquetas, Adra o El Ejido. Estoy convencido de que a los resultados de la pasada semana se les dará la vuelta como un calcetín, y que miles de almerienses que votaron a otras opciones volverán a confiar en el PP. En los momentos complicados es cuando se demuestra la fortaleza de los partidos, y el PP la demostrará. Si no, al tiempo.