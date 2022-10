Elegante Julen

El extraño caso de Julen Lopetegui, tranquilamente podría ser abordado por esos programas de fenómenos paranormales que desmenuzan de manera tan particular todo aquello que sucede más allá del entendimiento. A la elegancia, discreción o profesionalidad, le llamamos rareza. Al técnico vasco le suceden cosas poco habituales a la hora de despedirse de los banquillos. Ya había pasado en el Mundial de 2018, cuando antes de comenzar la competición, fue destituido al frente del equipo por haberse hecho público su contrato con el Real Madrid. Entonces un improvisado Fernando Hierro dirigió al equipo y lo que sucedió después es de sobra conocido. El guipuzcoano dirigió al Madrid de junio a octubre de 2018. Un 5 a 1 en el Campo Nou frente al Barcelona precipitó su salida, para meses más tarde, junio de 2019, recalar en el Sevilla. Ese año fue nombrado mejor entrenador español. Con los del barrio de Nervión ganó una Europa League y se proclamó subcampeón de la Supercopa al caer frente al Bayern. Para un equipo como el Sevilla, que debe pelear con Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid, eso es mucha gloria. Pero en el fútbol la memoria es corta y el encuentro definitorio es el que está por venir. El último año le desmontaron el equipo. Vendieron a sus centrales y a jugadores como Ocampos, que dan un plus de cara a la portería contraria. Le metieron un palo en los rayos de la rueda de la bicicleta y le obligaron a pedalear. El final estaba cantado, al ridículo punto de haber dirigido al equipo cuando su destitución y su sucesor estaba en el velatorio. Lopetegui, digno y valiente hasta el final, compareció y como no podía ser de otra manera, la escuadra volvió a caer, esta vez en manos del Borussia Dortmund. Podría haber desistido. Quitarse. Ponerse enfermo o lesionarse. Ya estaba afuera. Pero dio la cara, se comió el marrón, improvisó explicaciones y no se le oyó una mala palabra en contra del club. Todas esas cosas hablan muy bien del profesional y de la persona. Lopetegui, elegante, solo dijo adiós y gracias.