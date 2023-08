Cuanto antes nos acostumbremos a las nuevas pretemporadas, mejor entenderemos el fútbol moderno. Ni es lo más bonito para el aficionado, al privarle de aquellos torneos veraniegos tan emocionantes, ni lo es para los entrenadores, que en realidad están preparando físicamente a varios de sus jugadores para otros clubes. Lo ideal sería comenzar la primera jornada con todas las transacciones hechas y sin posibilidad de movimiento alguno, pero agosto se ha convertido en un mes especial, donde la gran mayoría de equipos tratan de salir airosos en espera de contar con su plantilla real a primeros de septiembre.

La UDA ha contado, por segundo año consecutivo, con una pequeña ventaja dentro del desaguisado expuesto, pues el hecho de tener que enfrentarse al Real Madrid en estas jornadas del comienzo le resta en teoría ese partido de transición, ya que supuestamente ni con su mejor plantilla al completo los más modestos podrían plantarles cara a los grandes, a expensas de la sorpresa de turno que la propia UDA protagonizó frente al Barça. Es el escenario que existe y desde el principio hay que lidiar con él, sin volverse locos, pues las primeras opciones de los fichajes siempre serán las más convenientes aunque lleguen al límite del cierre del mercado.

De los nuevos, ya puedo dar mis primeras impresiones acerca de Édgar. La verdad es que se le ven hechuras de gran jugador, polivalente y con calidad. Si los demás que restan por llegar están en la misma línea, bendita la venta clave de El Bilal, como ya titulé en una de mis misivas de este verano. Eso sí que es elevar el nivel de un plantel. Personalmente, me gustaría ver al exbético en el centro del campo, donde precisamente ya se confirmó la llegada del senegalés Lopy. Habrá que ver evolucionar al flamante centrocampista, por las referencias que existen pinta bien, pero, como siempre comento, no expresaré mi parecer hasta que no lo vea evolucionar con la UDA al menos en dos o tres partidos. Eso de catalogar a un jugador por nuestras figuraciones o por sus mejores jugadas en video no va con un servidor. Parece que en la presente temporada se pretende dar un salto de calidad que, a su vez, sirva de base para las campañas venideras, de ahí que ciertas salidas también se van a activar.

En la mente de todos están las de Sousa, Mendes o Eguaras, por ejemplo. Con la partida de Ely no se contaba, pues todavía podía aportar de rojiblanco. Ely quiso regresar a su tierra con el reconocimiento del club por su excelente comportamiento fuera y dentro del campo. No en vano, se marchó por la puerta grande un jugador clave e inesperado en el proyecto de Turki. Gracias a la aportación del central carioca se logró el ascenso. Su gol en Leganés fue clave, pero me quedo con el tanto en Valladolid, en aquel empate agónico ante un rival más que directo. En Primera también fue un valladar cosechando unas estadísticas memorables en cuanto a los despejes. De esta temporada de la salvación me quedo con el corte in extremis en la última jornada ante el Espanyol, en un contraataque de los periquitos que estuvo a punto de significar el tres a uno, ya entrada la segunda mitad, que casi hubiese sentenciado el descenso. Como jugada a destacar fue el gran y estético robo ante Gavi del Barça que supuso el origen de la jugada que, a la postre, dio la victoria ante el Barcelona y el reconocimiento para que con su gol El Bilal subiera su cotización y elevara las posibilidades de la actual UDA con su venta récord. Gracias por todo Ely, y vuelve cuando quieras, estás en tu casa.