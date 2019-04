Empate virtual

Andalucía votó de modo masivo este domingo. Todos los abstencionistas que se quedaron el 2 de diciembre en casa porque o no le gustaban las opciones o porque se confiaron sí salieron esta vez. Y el mapa ideológico ha cambiado poco; no hay una mayoría contundente a favor del PSOE para recuperar la Junta. A pesar de que el PSOE ha sido el partido más votado y de que medio millón de personas se han sumado esa vez a los socialistas, el reparto de los dos bloques en el Parlamento estaría en equilibrio. El voto de centro y de derecha es algo mayor, aunque la suma del PSOE y Unidas Podemos daría un escaño más que la de PP, Ciudadanos y Vox.

Si se realiza la extrapolación de los datos del domingo a los 109 escaños del Parlamento andaluz como si fuese una única circunscripción, y esto sólo vale como orientación, el PSOE habría obtenido 39 escaños frente a los 20 de Ciudadanos y 19 del PP. Sería Podemos quien rompiese el empate, al tener uno más que Vox. La conclusión es que el mapa de bloques en Andalucía está muy igualado, y que sólo las circunstancias locales serían las que pesasen sobre el equilibrio que mantienen el bloque del Gobierno de Juanma Moreno y el de la oposición. Si la extrapolación fuese provincial, la izquierda sumaría más, 57 escaños, frente a 52 del centro y de la derecha.

El resultado andaluz no es malo del todo para el Gobierno de la Junta. No, desde luego, para Ciudadanos, que sigue subiendo en la comunidad y que, incluso, adelanta de modo leve al PP. El partido de Juanma Moreno, que encaja un mal dato, consigue mejor resultado que su partido a nivel nacional, lo que supone un espaldarazo a su presidente dentro de su formación en el caso de que se habrá una crisis interna. El incremento de votos de Vox, que obtiene 200.000 más que en diciembre, supone que la aparición de este partido en las andaluzas no fue fruto de un estallido sin más. La formación de Abascal ha seguido sumando votos en el sur, y en las mismas zonas que en diciembre.