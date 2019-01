Digamos lo que digamos, al final con lo que suelen quedarse los aficionados es con los resultados que hace su equipo, independientemente de cómo los haga. Así es el fútbol. Si ganas un partido por un penalti que no era en el descuento, no importa, los tres puntos están en el bolsillo. Somos los mejores. Si haces un partidazo y tienes la mala suerte de cometer un error que te priva del triunfo en el último segundo, no importa, te marchas con el amargo sabor de la derrota y puede que con algunos silbidos desde la grada. Indudablemente es injusto ser juzgado por una acción puntual o por situaciones que se escapan a tu control, pero el balompié, como muchos otros deportes, tiene esa carencia de empatía por parte de la afición. De eso sabe, y mucho, el CD El Ejido. Vaya por delante que es entendible que después de siete jornadas sin ganar los aficionados muestren su descontento al equipo celeste, pero también hay que tener en cuenta las adversidades por las que está pasando la plantilla ejidense prácticamente desde que comenzó la presente campaña. No es nada fácil afrontar un encuentro con cinco bajas importantísimas, o con nueve, como también le ha ocurrido a los del Poniente almeriense, por no hablar de la mala suerte que, para colmo, ha tenido en muchos choques el equipo celeste. Pero nada de eso sirve para solucionar una mala situación, las excusas no hacen cumplir objetivos, lo que lo hace es sentirse arropado en los peores momentos y eso es algo que parte de la grada de Santo Domingo debe entender. Cada uno es libre, y está en su derecho, de mostrar su malestar por ver al CD El Ejido rozando los puestos de descenso cuando se prometió, en verano, estar luchando por el play off, pero quizás sea más acertado usar esa energía en algo más positivo, en empatizar con un mermado que ahora necesita el máximo apoyo posible de sus fieles para recuperar confianza y volver a la senda del triunfo.