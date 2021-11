Las cuatro victorias consecutivas que acumula la UD Almería han disparado la moral del más pesimista. El equipo ha cimentado estos doce puntos manejando distintos registros, además. Desde la orgía futbolística de Anduva hasta el trabajadísimo triunfo ante una gran Real B, pasando por las victorias con más oficio -y dosis de suerte- que fútbol frente a Leganés o Sporting. Esta magnífica racha ha hecho que, de cara al choque de este domingo frente al Burgos, se baraje la mejor entrada de la temporada, fijada en esos 8.867 espectadores que acudimos el día del Leganés.

El horizonte, a apenas 24 horas para el partido, es bonito. Ilusionante. Se espera un Mediterráneo animado y colorido, por fin en fin de semana. Sin embargo, cabe recordar, en caso de que no se roce el lleno, que hay varios factores que nos deberían hacer empatizar con aquellos aficionados que no se abonaron en verano. Con los fondos casi a rebosar, las entradas que se dispensarán serán, sobre todo, de preferencia y tribuna. Esto es, 30 y 40 euros respectivamente. Precios del todo abusivos por un espectáculo de Segunda División, con pistas de atletismo de por medio y en los tiempos que corren, con muchas familias acusando la crisis económica causada por la pandemia.

El club encareció los abonos en verano y, pese a que continúan siendo asequibles en comparación a lo que cuestan en otros estadios, es comprensible que los haya que no pudieran desembolsar 200 euros de golpe por aquel entonces. Por eso, se trataba de favorecer la asistencia de estos aficionados esporádicos sin devaluar el abono de aquellos que sí lo obtuvimos en verano. A mí me sale el partido, aproximadamente, a 8,50 euros. No es necesario que un no abonado tenga que pagar casi el cuádruple para sentarse en mi sector. Había términos medios para contentar a todos y, sobre todo, que hubieran favorecido que muchos dubitativos terminasen enganchándose a este equipo. Incluido el mantener abierta la campaña de abonos, incomprensiblemente cerrada.