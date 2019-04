Empecemos por el gol

La UDA está en deuda con el gol. Su mala racha de partidos sin ganar viene fomentada en gran parte por lo que le cuesta al conjunto rojiblanco materializar las ocasiones que tiene. Es por eso por lo que su entrenador Fran Fernández está más tranquilo, porque ocasiones sí que tienen lo contrario sería más preocupante, aunque los goles de Álvaro Giménez llegan con cuenta gotas. Si bien es cierto que Juan Carlos Real está en unas cifras anotadoras muy buenas para un futbolistas especializado en dar el último pase más que en trasformar jugadas, son los futbolistas de segunda línea los que no acompañan a la hora de ver puerta. Es obvio que en el mercado de invierno se apostó por no gastar mucho dinero y ver si la fórmula Demirovic funcionaba. Pero como era de esperar al Bosnio aún le quedan muchos partidos de cocción, más aún cuando sus movimientos de caída a banda y movimiento entre líneas son más de ayuda al delantero que de propio delantero centro al uso. Después del bajón de las últimas semanas, el partido de hoy ante el Nástic de Tarragona es un buen momento para que el equipo le de una alegría al Mediterráneo. El equipo catalán dirigido por el veterano Enrique Martín está muy necesitado de puntos para intentar salir de los puestos de descenso y su principal aporte será no dejar explotar el juego exterior rojiblanco que tanto daño le puede hacer. No hacer del partido un "corre calles" será el otro punto donde el Nástic hará énfasis ya que en las transiciones tienen todas las de perder. Después de la victoria ante el Numancia pocas piezas tocará Enrique Martín, fiel a su defensa de cinco. La plantilla no da para mucho más y el mejor jugador del equipo sigue siendo Uche. El delantero nigeriano a sus 35 años es el único que mantiene vivo al equipo, y no precisamente por sus goles ya que está temporada solo lleva un tanto pero sí por la velocidad y astucia que sigue demostrando cada vez que ronda el área contraria. El joven Suárez le acompañará en punta de ataque para fijar a los defensas del Almería e intentar explotar las jugadas al contraataque de que dispongan.