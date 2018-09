Empezar por competir

Se cerró el periodo de fichajes y la Unión Deportiva Almería no encontró el nueve que buscaba pero reaccionó rápido a la baja de Joaquín que se marchó al Valladolid. Saveljich vuelve a la entidad rojiblanca con el buen sabor de boca que dejó en su anterior estancia en el Mediterráneo, además llega Narváez para dar más versatilidad a las posiciones de ataque. Diecisiete nuevos jugadores, en su mayoría muy jóvenes, que necesitarán tiempo para adaptarse no solo al club y la ciudad si no también a la categoría alguno de ellos. Este handicap es extensible a casi todos los equipos de la categoría por lo que hasta octubre no veremos a los equipos compactados.

El primer paso que tiene que dar el equipo para poder permanecer en la categoría es competir. Ante el líder Málaga, que dispone de una plantilla con muchísima más calidad que la rojiblanca, el encuentro pasa por hacerles un partido difícil a los de Muñiz. Con el claro objetivo de subir sí o sí el conjunto malacitano ha ganado sus dos partidos disputados dejando muy buenas sensaciones.

Si antes hablamos de experiencia en la categoría todos los futbolistas que han llegado al Málaga la tienen. Munir en portería es uno de los guardametas con más cualidades de la categoría, en defensa un equipo muy compensado con dos futbolistas por puesto. Ahora mismo Cifuentes y Ricca se han ganado un puesto en los laterales mientras que Luis Hernández y Torres son la pareja de centrales. Una pieza vital que perdió en el último suspiro de mercado el Málaga fue su capitán Recio que seguirá jugando en la máxima categoría. N'Diaye e Iturra pondrán orden y músculo a la medular pero la salida de balón se resentirá muchísimo. Adrián González deberá retrasar su posición varios metros para dar fluidez al juego. En bandas Renato, Juankar y Ontiveros se han repartido los minutos. Arriba es donde puede dejar más dudas el equipo: Harper, Gustavo Blanco y Koné. Ninguno de ellos tiene cifras de más de veinte goles en la categoría condición indispensable para optar al reto del ascenso a Primera.