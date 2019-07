Empieza el baile

En cuanto expire el último segundo de junio y comience julio, puede que empecemos a entretenernos un poco más por aquello de la finalización de algunos contratos, porque hasta ahora las novedades han ido cayendo con cuentagotas. La nueva campaña de abonados llegó sin apenas novedades, aunque sigo echando en falta un detalle especial con los más fieles. Me refiero a los que se mantienen desde la época de Casuco, por ejemplo, que los hay. Para llamar la atención de la afición, una apuesta segura en forma de acierto, los humoristas almerienses de moda a través de un excelente video gracias a David Teruel. El mensaje es simpático y ocurrente con respecto a temporadas anteriores, pero me da que si se rozan los 10.000 abonados ya sería todo un éxito. Los clubes ya no viven o mueren por contar con 2.000 abonos de más o de menos, sino de la gestión entre televisión, ventas, compras, límites salariales y demás exigencias que hay que cumplir, como empresa que es. A colación de la cantidad de seguidores y su influencia, ahora que se habla de eliminar las pistas de atletismo según el plazo que se estableció en su momento, sigo creyendo que dicha influencia es menor que antaño, que de verdad se presionaba desde la grada al colegiado sin tanta televisión de por medio que pudiera dejar en evidencia al árbitro. Se ganaría en visibilidad, porque en el actual Estadio Mediterráneo el fútbol no se ve bien. Ese sí que sería un excelente reclamo a la hora de aumentar la masa social. Ojalá un día se lleve a cabo. La nueva equipación, la primera, nos devuelve un sabor añejo que en otras temporadas se estaba perdiendo, si bien dicho acierto se emborrona con la segunda indumentaria presentada, que es sencillamente hortera y fea. Para el final he dejado a Óscar Fernández y a Simón Moreno. Como tengo por costumbre, no voy a opinar sobre lo que no conozco a fondo. Tiempo habrá de valorar la aportación de unos y de otros. Los que renovaron, los que han llegado y los que llegarán. En julio sí que empieza el baile.