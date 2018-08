Encomiable actitud, discreta aptitud

Seamos francos, con lo visto hasta ahora, ¿da para la permanencia? Porque, no nos engañemos, el objetivo final es continuar en LFP, ¿o es que hay aficionados que aplaudirían por ver sudar la camiseta pese a descender a Segunda B? Algunos hay, pero quiero pensar que la afición prefiere disfrutar de un pase, de un disparo o de un balón parado magistralmente ejecutado, a vanagloriarse de una lucha sin cuartel que más tarde o más temprano acabaría por fundir los plomos del jugador más voluntarioso del mundo. La prueba más palpable de este preludio la tuvimos este pasado domingo. Un Almería entregado a la causa, con sus líneas muy juntitas y comprometido. Aun así, empate y gracias ante un Tenerife extremadamente vulgar, y no lo digo yo, sino sus propios aficionados. Seguro, estimado lector, que en este punto pensará en el colegiado pero, amén de un inexistente penalti sobre Caballero (horrendos sus minutos) vista la repetición de la jugada, su actuación apenas influyó, pues la expulsión de De la Hoz fue tan justa como evitable. Aplausos para el centrocampista al partir hacia vestuarios (me temo que nuestra afición, en general, necesita madurar). Volviendo a las evoluciones de los de Fran Fernández, ¿cuántas situaciones ofensivas de calidad se generaron compitiendo con el mismo número de efectivos? La del gol, con sus rebotes, y pare usted de contar. ¿De verdad que, aparte del tesón, esto da para el objetivo final? A no ser que dicho objetivo sea el de tener de rojiblancos a unos jugadores que luchen a muerte, compitan en Segunda B, en Tercera o en la antigua Regional. Solo trato de ser realista y de otear el horizonte de esta liga de 42 partidos, basándome en lo que, hasta ahora, muestra el conjunto de Fran Fernández que, por cierto, divaga en sus decisiones no sé si influenciado por el mandamás. Ojalá se produzca el milagro, porque conceder toda la responsabilidad a prometedores jugadores puede ser tan negativo para ellos mismos como para el futuro de una entidad en serio peligro.