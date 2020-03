Enero sangriento

Los dos puntos de los últimos 18 en juego, el Estadio de los Juegos Mediterráneos dando regalos como si de la época navideña se tratase (al Almería se le han escapado once de las últimas 15 unidades en casa) y el camino cuesta abajo y sin frenos por el que transita el conjunto indálico no es fruto de la casualidad, sino de esa causalidad de enero, un mes que bien puede costar un ascenso -se dice pronto-. Tras la vuelta de navidades los de Gutiérrez protagonizaron en tierras lucenses uno de los mejores encuentros de las últimas campañas, encadenando después tres triunfos; eso sí, el buen juego ya estaba agotándose, con una puerta del vestuario abriéndose constantemente en una y otra dirección: hasta 13 movimientos realizó la nueva propiedad a pesar de que el equipo almeriense estaba asentado en ascenso directo. Si en el estío ya quiso cargarse prácticamente a todo aquel firmado por Alfonso García, en la ventana invernal no fue menos. Los trece movimientos de momento no llegan ni a la primera 'e' de refuerzos, empeorando incluso la zaga, concretamente, su eje. El número tan alto de entradas y salidas, muy difícil de comprender para un equipo que marchaba tan bien y la ficha altísima de José María Gutiérrez han colocado a la UDA entre la espada y la pared, con un Turki Al-Sheikh que da la sensación que no sabe muy bien qué hacer. Todo ello en un momento crucial de la temporada, donde las dinámicas son más importantes que nunca. Y todo en una ciudad que se conforma con poco; de hecho, ya dijo El Assy que recibía las gracias hasta después de perder. Los papeles se han modificado, engordándose la masa de aficionados que disparan hacia la prensa (lamentable el comunicado de una Federación de Peñas que cada vez lo hace peor) mientras ponen la alfombra roja para que pasen directivos, entrenadores y jugadores, perdiéndose ese sector crítico con la pésima gestión del Alfonso García de los últimos años.