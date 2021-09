La Segunda División engaña. Hay equipos históricos, proyectos interesantes y jugadores llamados a ser importantes en las próximas temporadas. Sin embargo, ese color y esplendor finaliza con el pitido del colegiado. Es ahí cuando comienza una batalla por los puntos y todo se embarra. En este curso, que ha comenzado de la forma más igualada de los últimos años, en cualquier partido puedes salir malparado. La visita a Ponferrada fue la constatación de que El Toralín se ha convertido en un lugar de pesadillas para el conjunto rojiblanco, pero también la demostración de que no puedes desacelerar ni un minuto. Es la tercera temporada consecutiva que el Almería pierde allí y, posiblemente, esta sea la más dolorosa en cuanto a juego se refiere. Vimos un equipo desarmado, sin sensación de generar y con una alarmante fragilidad en el centro del campo. La Ponferradina fue superior en todos los aspectos. Mañana la historia se plantea de otra forma, ya que, sobre el papel, los indálicos tienen que dominar al Alcorcón. No obstante, si los de Anquela logran minimizar y maniatar el juego rival en Santo Domingo, saltan las alarmas. Y esto se debe a la falta de más alternativas sobre el verde. La salida de balón, como vimos en los primeros minutos en Lezama y en el duelo en Cartagena, puede ser más directa. Desplazamientos largos buscando en los costados los desmarques permanentes de Lazo y Ramazani o encontrar a Sadiq en zonas intermedias. Algo que hemos visto mucho más, pero que en Ponferrada no apareció, fueron las ayudas de Curro. Es cierto que es el peor día para analizar al equipo, porque cualquier conclusión es exagerada. No obstante, lo cierto es que habrá más días como este último duelo. Partidos en los que no se pueda llegar al área contraria, que los espacios se reduzcan y el fútbol rojiblanco desaparezca. Por ello, hay que saber adaptarse a esta categoría. Porque recuerden: la Segunda División no engaña.