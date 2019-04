Enhorabuena y al toro

E L logro de la permanencia a falta de ocho jornadas para el término de la competición no es baladí, máxime habida cueta de los tres años de penurias de donde viene el Almería, salvándose en la última jornada de forma agónica. Por eso la enhorabuena a Fran Fernández y su plantilla, extensiva a la dirección deportiva, es conveniente plasmarla por escrito. Allá por el mes de agosto, a poco de arrancar el curso, creo haber dejado también escrito que este Almería iba a por el rabo o directamente a la enfermería y empleo el símil taurino porque viene al pelo. La revolución emprendida desde el área deportiva, con diecisiete caras nuevas en el vestuario, no daba margen a las medias tintas. Como alguien dentro del club acertadamente me comentó, la apuesta podía salir bien y convertirse en el nuevo Huesca o mal y ser ese Lorca que consumó el descenso a Segunda B con mucha antelación. El inicio no fue nada esperanzador y pueden contarse con los dedos de una mano los que creyeron en aquel momento que hoy el equipo lucharía por poder colarse en el play-off de ascenso. Entre ellos no estaba el suscribiente, bastante pesimista por entender la dificultad de conjuntar a un plantel con tantas caras nuevas y que además venía de tres traumas consecutivos, no por dudar de la capacidad del entrenador ni de los jugadores. Lo cierto es que ese Almería del hambre ideado por Corona e Ibán Andrés, o low cost como algunos lo calificaron, no despertaba muchas ilusiones entre la propia afición, como demostró el dato de abonados. Pero si el fútbol es maravilloso es por su capacidad de sorprendernos constantemente y donde otros con mayor hoja de servicios fracasaron con estrépito, Fran Fernández ha triunfado. Pero el camino no está recorrido, esta noche en Tenerife pueden abrirse de par en par las puertas de la promoción de ascenso. Llegados a este punto, ánimo y al toro.