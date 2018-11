Enric gallego, un 'killer'

Sin lugar a dudas el nueve que el sábado visitará el Estadio Mediterráneo es uno de esos casos que no dejan de ser asombrosos y, a la vez, envidiables. Me refiero al delantero catalán del Extremadura Enric Gallego, que en 15 partidos ha conseguido la nada despreciable cifra de 13 tantos, casi los mismos que en la actualidad lleva el Almería, en su debut en Segunda División, y que no hace tantos días le hizo cuatro tantos al Reus, algo que no ocurría en esta categoría desde el año 2005, cuando un viejo conocido de la afición rojiblanca, como es el caso de Mario Bermejo, también lo hizo. Además, y sirva la curiosidad, Enric Gallego ha anotado 13 de los 22 de su equipo esta temporada. Ahí es nada, ¿se le puede pedir algo más a un delantero centro? No sé las cifras con las que acabará el curso, pero si su evolución es tan impresionante como lo está siendo en este arranque de liga, el año que viene no le van a faltar ofertas para seguir haciendo goles en un equipo del fútbol profesional, y eso que la oportunidad de estrenarse a este nivel le llegó hace apenas unos meses, ya que antes su vida solo había pasado por el fútbol aficionado hasta que un día, en este caso el director deportivo del modesto equipo del Extremadura se fijó en él y le dio la oportunidad, a sus 32 años, de debutar en el fútbol profesional. Ahí están sus números. No ha sido fácil el camino para este espigado y fornido delantero, de 190 centímetros, ya que compaginaba su "hobby", como es jugar al fútbol en equipos de regional, con trabajos como obrero de la construcción, instalador de máquinas de aire acondicionado, camionero u oficinista, con un horario de 7 de la mañana a tres de la tarde. Bon Pastor, Badalona, Alzamora, Premiá, Espanyol B, Cornellá … son los nombres de los equipos que figuran en su currículum que, sin lugar a dudas, no llaman mucho la atención, pero algo siempre ha tenido este muchacho, no es otra cosa que gol. Ha sido máximo goleador histórico con dos camisetas, la del Cornellá (46 goles en 98 partidos y en el Extremadura (23 goles en 33 partidos). ¿Se le puede exigir más a un delantero? Está claro que su vida le cambió hace poco tiempo, muy poco, porque alguien le dio esa oportunidad, sin mirar la fecha de nacimiento en el DNI y su empeño le ha llevado a triunfar. Está claro que será la amenaza del sábado en el Estadio.