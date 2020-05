Ensalada de Quinoa Real fresquita para Susi Caramelo

Si en 1996, año en el que se estrenó en España Caiga Quien Caiga, los hombres de negro hubieran incorporado a esta desvergonzada cómica, sin pudor y sin vergüenza, se hubiera llevado por delante al gaditano Pablo Carbonell y hasta al mismísimo Gran Wyoming, aunque éste va de gracioso oficial y es mas quintacolumnista que un fondo buitre. Nosotros vamos a tener también la poca vergüenza de hacer un plato facilito, como para la calor: Una quinoa real en ensalada con salmón y aguacate.

Esta catalana tiene mucha gracia. Y mucha cara, algo que va parejo en esto de hacer reír. Hace preguntas que dejan descolocados a sus entrevistados, por llamarle de alguna forma, al reportaje que hace combinando un micrófono y famosos. Así que pondremos 3 puñados de quinoa real con el doble de agua que toque y lo hervimos durante 10 minutos. Lavaremos o no la quinoa, según venga lavada de casa, o haya que pasarla por una ducha rápida en la pileta. Eso sí, la enfrentaremos a un golpe rápido de agua hielo bajo el grifo, parando la cocción y dejamos enfriar.

En un bol generoso, vamos a introducir troceados y picaditos el resto de ingredientes: un aguacate mediano, al que chorreamos con un poco de limón, 50 gramos de salmón ahumado, un huevo duro, 2 lonchas de jamón cocido o de pollo (o pechuga de pollo a la plancha), añadimos la quinoa ya fresquita del frigorífico y mezclamos todo bien, añadiendo una mijita de cebolla cortada muy fina y casi inmaterial,sal, pimienta, AOVE de Baena, unas gotas de vinagre de vino blanco, una cucharadita de mostaza, una cucharadita de soja light, dos gotas de tabasco y mucha cara, como la que le echó Susi a Pedro Toledo cuando en pleno abordaje televisivo le confesó que de más chica (es mas bajita que Eva Hache) practicaba onanismo pensando en el deLa Casa de Papel, antes de la triunfadora serie.

Coronaremos sin virus la preparación que pondremos en un molde, con una cucharada de caviar, o lo que sea que venden en el súper llamado sucedáneo.

Fue la última incorporación a aquel programa que presentaba Thais Villa, Las que faltaban, y se está descubriendo una revelación en Movistar+ tras su paso por Loco Mundo como animadora e Ilustres Ignorantes donde continua(ba) antes del macro encierro para tener su programa propio. Y sufre "pibonexia", que ella define como creerse estar mas buena de lo que en realidad se está. Pues sí: está buena porque dice y cuenta lo que le sale del ficus. Por eso hoy me he relajado, (aunque picar tantas mijitas, tiene lo suyo) y se le voy a llevar a su casa en mi hora de deporte. Una fiambrera con esta exquisitez para los que no toleran el gluten. Mucha Quinoa. Mucha Susi.