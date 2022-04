Entrada a Jerusalén

La espera se ha hecho larga, esta ha dado lugar a que algunos Cofrades estén en esa gran balconada en la que seguirán viendo como Jesús entra en todos los pueblos y rincones subido en una borriquita mientras el pueblo jubiloso cimbrea en sus manos palmas y ramas de olivo.

Dice el refranero popular " Domingo de Ramos, quien no estrena se queda sin manos" por ello es tradicional el ver a los Cofrades con las mejores galas y en la solapa una ramita de palma, que nos indica el inicio de la Pasión, de un domingo de Ramos lleno de ilusión, lagrimas contenidas por el cofrade que sabe que a partir de ese momento se pasara de la ilusión, del júbilo a la Pasión muerte y Resecación.

Es la jornada de los reencuentros, de ver al amigo que marcho fuera a estudiar o a trabajar pero que esos días vuelve a su lugar de partida, son momentos de sentir emociones y más cuando durante dos años no se ha podido saludar o abrazar a aquel que te acompaña en las filas de penitente o bajo la trabajadera, que durante unas horas casi en silencio rezaba a su manera y tu hacías lo mismo y al terminar ese abrazo con lagrimas en las mejillas que correteaban como ríos incandescentes, como suplicas y oraciones, esta es la religiosidad de un pueblo que a su forma y manera vive entregado en esta hermosa pasión cada primavera.

En esta ansiada espera también he de comentar como una joven hermandad, nacida en el barrio de Araceli, ha cerrado sus puertas y no ha estado en la jornada de ayer sábado recorriendo su barrio, fue aprobada en 2018 por el entonces Obispo Adolfo González, aunque llevaba desde 2006 funcionando y no ha podido superar el parón impuesto por el Covíd, esperemos que sea de forma transitoria y pueda encontrar a futuro el apoyo del populoso barrio donde nació y su Cristo del Camino y Ntra. Sra. de la Salud pueda encontrarse por sus calles sintiendo la cercanía de sus hermanos de la Hermandad de la Unidad de Piedras Redondas.

Hoy Margarita Castello, Hermana Mayor de la Borriquita, será su última estación de penitencia como tal después de dos mandatos ya que el próximo 23 de abril tendrá lugar elecciones con un nuevo candidato el joven Jesús Giménez Martínez.