Entrenadores y resultados

Decía Pedro Emanuel entre otras cosas, que su trabajo era incuestionable. Hasta ahí todo perfecto. El día a día está ahí y nadie puede discutir que no lo hiciera bien. Pero en el fútbol está todo o casi todo inventado. Si no llegan buenos resultados, normalmente, el que paga los platos rotos es el entrenador y eso lo sabía perfectamente Pedro Emanuel, porque eso sucede en Almería, en Madrid, en Burgos, en Lisboa, en París o en Ámsterdam, por mucho que los jugadores pronuncien hasta la saciedad esa manida frase de estamos a muerte con el entrenador. Estoy convencido de que cuando desde el vestuario se lanzó ese mensaje es porque dentro ya sabían lo que se cocía. La visita al vestuario de Mohamed en el descanso del partido frente al Alcorcón no fue precisamente para felicitarles. Lo saben los jugadores y lo saben los técnicos aunque se mantuvo en silencio hasta que Paco Gregorio se hizo eco de lo sucedido y lo publicó. Mohamed fue claro y habló alto y en un idioma que todos entendieron perfectamente, sin necesidad de traductor como en las ruedas de prensa. Desde ese momento Pedro Emanuel estaba en la "picota", a pesar de ser el entrenador por el que apostó Turki porque no le valía Oscar Fernández pero apostó descaradamente por el entrenador portugués. Un entrenador al que no se lo ha tragado la clasificación, ni mucho menos. Ha sido víctima de su no saber qué hacer, de no encontrar la fórmula de dar sentido y criterio al juego del equipo con la incorporación de los jugadores que trajo Turki y que poco a poco han ido relegando al banquillo a los que empezaron el curso y que tan buen resultado le dieron al equipo. Es cierto que el equipo está arriba, en puestos de ascenso directo, pero a Turki ya no le convencía eso y quería más, quería que su equipo ganara partidos y que jugara bien y esa fórmula no parecía encontrarla Pedro Emanuel, a pesar de que los jugadores, como ellos decían, estaban a muerte con el entrenador. Ninguno se ha ido, y ahora, todos estarán a muerte con el nuevo.