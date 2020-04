¿Entrenará el 4 de mayo?

En poco más de dos semanas tiene previsto la plantilla del Almería volver al trabajo, vamos que se le acaban las vacaciones, tal y como comunicó el club, pensando en la reanudación de la competición y en la disputa de las jornadas que quedan aún pendientes en el calendario para acabar la Liga, siempre y cuando el Ministerio de Sanidad lo autorice.

Pero antes, como es lógico, habrá que entrenar y prepararse para competir porque, créanme amigos, lo que hasta ahora han hecho como buenamente han podido los jugadores en sus casas no es que no valga para nada, pero mucho me temo que solo para mantenerse, ya que no les da para poder competir a un altísimo nivel con una exigencia máxima, teniendo en cuenta el objetivo que tiene el club.

Para ello, para poder entrenar, no solo dependerá de la voluntad del club ó de los entrenadores y preparadores físicos que tiene el Almería. Habrá que contar con el permiso del Ayuntamiento que, desde hace ya varias semanas, mantiene cerradas todas las instalaciones deportivas municipales debido al estado de alarma en el que no encontramos y que mantiene, no solo a los jugadores del Almería lejos de los campos de fútbol, sino que también a miles de niños y niñas que no pueden practicar ese deporte que tanto les gusta como es el fútbol, primero porque el Gobierno se lo prohíbe y en segundo lugar, porque siguiendo unas directrices muy claras, el Ayuntamiento, con muy buen criterio, decidió echar el cierre a todas las instalaciones municipales sin excepción.

De ahí que habrá que estar muy pendiente en los próximo días de si Sanidad permite la actividad deportiva y si el Ayuntamiento de Almería abre sus instalaciones, previa profunda desinfección, para que por ejemplo, como lo pueden hacer miles de jugadores que lo están deseando también, acceder a las instalaciones que bajo el paraguas del consistorio tenemos en nuestra capital y que ahora permanencen cerradas.