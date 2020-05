Entrenos en la 1ª fase

Perdón, no pude evitar la gracieta. Ya que los encuentros no parece que lleguen en la tercera, en este país dividido en fases y franjas, vanagloriémonos al menos de la vuelta del fútbol español a los entrenamientos. La normalidad se acerca, parece casi una realidad lo de volver a la vida. Nueva, pero normal. Si el referente más cercano en cuanto a la hora de afrontar la pandemia era Italia, para los futboleros lo será Alemania, a una sola semana de la vuelta de su Bundesliga. Veremos cómo lo gestionan ellos, qué pasa con los derechos de televisión y muchas otras cuestiones aún en el aire.

Y si las preguntas están en el aire, las certezas y las respuestas más lo estarán. Aquí no habrá total transparencia en cuanto a pruebas y testeo viral a jugadores, lo cual, como el gato de Schrodinger que estaba muerto y vivo a la vez, me parece bien y mal al mismo tiempo. En Segunda, su líder y uno de los máximos rivales de la UDA no va a tener que afrontar ese asunto con uno de sus jugadores clave. Como ya anunció Fali, él no vuelve. El Cádiz lo echará de menos, los delanteros rivales no sé si tanto. O al menos de otro modo, con cierto alivio.

Aquí en Almería todo pinta bien. Lo último para celebrar es la adquisición de Lazo, que tuvo un inicio de 2020 espectacular aunque se estaba diluyendo cual azucarillo antes del parón. Parece sin duda un gran fichaje, una buena operación la ejecución de esa opción de compra que se guardaba el club rojiblanco con el atacante gaditano. Que la apuesta sea hasta 2024 aún ilusiona más.

También son gratas noticias las incorporaciones al primer equipo de Jero, Albiar, Enri y Callejón. Todo lo que sea dar oportunidades a los chavales es bien recibido. Si además alguno de los que recibe la alternativa es de la tierra, mejor. Veremos qué nos depara la fase 1. Ya huele a césped, bendito olfato.