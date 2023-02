Errores que matan

El sábado se enfrentaron la UDA y el Betis. Un buen partido para los aficionados, que pudimos ver cinco goles, algo poco frecuente en el fútbol moderno. El equipo local jugó y jugó bien. Lo penalizaron errores de principiante que concedió su defensa en dos jugadas muy concretas que acabaron en gol. Por lo demás, la escuadra dirigida por Rubi al menos mereció puntuar. Siempre quiso más. Los cambios se realizaron en función de una victoria que no se consiguió y el equipo, a pesar de los fallos, nunca le perdió la cara al partido. Yo sé que mi mirada es a contracorriente. Que hay quienes creen que hay que meterse atrás y amarrar el resultado. Pero eso es pura teoría. Miren al Mallorca. Cuando el plan de Aguirre no sale. Cuando un equipo se pone por delante en el marcador como lo hizo el Sevilla, los baleares se quedan sin ningún argumento. El Almería regaló el primer gol y eso no es culpa del técnico. A los seis minutos fue Babic, mal en general, quien no cortó una jugada donde tenía el balón controlado y podía haber jugado con el pecho, la cabeza o cualquier parte del cuerpo, menos con los pies. Midió mal y no llegó a la pelota que recogió Canales. Si hay alguien a quien no le puedes regalar nada es al cántabro, que en Almería participó en todas las jugadas de peligro .

Canales, Iglesias, palo y Rodri para adentro. Los de Pellegrini en situación inmejorable. Respondió Luis Suárez. Doble control y cuando parecía que perdía la oportunidad, chuta entre las piernas de Rui Silva. Empate y a seguir jugando. Del segundo gol del Betis, tal vez la crítica pueda ser que se deja demasiado libre al talentoso del otro equipo. Canales define como los dioses ante la salida a medias de Fernando. Nada que objetar. A seguir remando. En el segundo tiempo el Almería fue a por más y el árbitro con buen criterio no cobró una mano casual de Suárez que puso el centro para que Samu empatara. A Canales no hay que dejarlo con espacios. Coge una pelota a metros de la portería, nadie le sale, chuta y obliga a Fernando a hacer un paradón. Era el preludio de otro error que costó los tres puntos. Córner de Canales y cabecea Guardado, que mide como yo. Eso no pasa ni en Regional Preferente y ahí Rubi tiene poca responsabilidad.