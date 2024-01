Fue quizá la última oportunidad. De haber vencido en Pamplona, la permanencia siquiera se habría atisbado. Hubiesen sido ocho los puntos a recuperar con respecto al Celta, el conjunto que marca la salvación. Hubiera sido una diferencia considerable, pero no imposible, siempre que dicha diferencia no hubiese rebasado a estas alturas del campeonato la barrera psicológica de los diez puntos. Las sensaciones que transmite el equipo son aún peores que lo que dicta la propia clasificación e incluso el mismo conjunto de jugadores que comenzó la temporada. Si en los albores de la campaña el talón de Aquiles del equipo de Vicente Moreno se fijaba en la pobre capacidad defensiva, en la actualidad el mal se extendió de forma metastásica. En El Sadar ni se defendió con cierta contundencia, ni se atacó con astucia, ni se presionó como lo hacía el rival, ni nada de nada. Era un quiero y no puedo, empezando a dudar si realmente se quería. La debilidad de la UDA es normalmente detectada por los adversarios, que presionan sabiendo lo que les quema el esférico a los rojiblancos. Por el contrario, los mismos rojiblancos defienden con la mirada. Aun así fueron capaces de perder por tan sólo un tanto. Los duelos individuales han enterrado a este equipo en el fango de las clasificaciones históricas, pues no hay nada más que analizar la jugada del tanto encajado para radiografiar la cantidad de oportunidades que la zaga rojiblanca puede llegar a conceder al oponente.

Se habla de Montes, un fiasco, de Edgar, por debajo de su rendimiento con el Betis, o de Arribas, más blando que un pato de goma. Sin embargo también se debe hablar de los que estaban temporadas atrás en la UDA, a los que no llegamos a conocer, al no ser ni sus sombras. De nada sirve que Robertone, Akieme o Ramazani muestren a cuentagotas algunas de sus virtudes del pasado. O que Lopy sea capaz de exhibirse en un choque y haga el ridículo en el siguiente. La amalgama de lesionados, la pésima preparación física en tramos de la temporada, la ausencia de compromiso (Lázaro) o la escasa planificación a nivel general (en Pamplona ya se necesitaban refuerzos) han hecho que el proyecto de Turki haga una escala, esperemos que corta, en Segunda División, con la esperanza de dar un paso atrás para, esperemos que en breve, dar dos adelante y volver más fuertes, como le ocurrió hace una década al mismísimo Villarreal.