Escenario inusual

La UD Almería afronta un periodo que ahora parece sobrante. O más que eso, innecesario. No se le concede la importante de años precedentes, donde aparecía como el último clavo al que agarrarse para no despeñarse por el vacío. Esa es la lectura más positiva de la primera mitad de curso que anda cerca de consumirse. Las urgencias son mínimas. No obstante, parece que habrá algún movimiento porque la plantilla está en el tope de las fichas. Parece justo para ambas partes que los futbolistas que no cuentan salgan en busca de otra experiencia. No debe el conjunto rojiblanco desaprovechar esta arma. Es decir, los que apretan por abajo intentarán agitar con revulsivos. Una o dos piezas que aporten un plus no rompen la química del plantel unionista y estimulan una competencia necesaria. El fútbol no entiende de dinámicas. Lo que hoy parece hecho, mañana puede quedar lejos. Más fácil, aunque la salvación ahora parezca cerca, esta categoría no perdona y la situación puede complicarse. Cualquier posibilidad de mejorar lo que hay tiene que ser bienvenida. Es sencillo. En esta coyuntura, tengo la sensación que la UD Almería parte en una posición de prioridad. Me explico. Ahora mismo desde fuera se le ve un conjunto solvente, que potencia a los futbolistas hacia su mejor versión, donde existe la meritocracia y no parece haber posibilidades tangibles de descenso. Un escenario ideal para sumarse a una balsa de aceite, por lo que se ve desde fuera. Siendo puntillosos, la delantera es una posición a reforzar. Cierto es que Álvaro Giménez ofreció prestaciones por encima de lo que se esperaba y que Sekou merece la oportunidad, pero un tercer integrante de competencia real les hará no perder fuelle. Al igual, un central pujante para cubrir lesiones o sanciones daría más equilibrio. El resto, se antoja bien cubierto. Vienen algo menos de 30 días de aparente calma, donde la costumbre era vértigo y premura. Cuando se ponen bien los cimientos la cosa cambia.