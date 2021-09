Espadas en alto

Almería, 23 de septiembre de 2021. Estimado Piñeiro, fue terminar el 0-4 en Alcorcón y pensar en lo vistoso que se presentaba ante el Tenerife, dispuesto esta temporada de la mano de Ramis a unirse al pelotón de equipos que pelean por el ascenso. Rubi quiso dejar claro en su comparecencia de prensa de ayer que los aficionados no pueden esperar que el Almería gane todos sus partidos goleando y reclamó el respaldo de la afición desde el primer minuto. En efecto Ramis cuenta con un plantel confeccionado a su medida, algo que no pudo tener en el Mediterráneo porque aquel Almería estaba plegando velas. No en vano el propio Corona está operando un milagro en la dirección deportiva del Valencia ahora y su buen amigo Soriano lo secunda al frente de la dirección deportiva del Ibiza, que protagoniza la sorpresa del arranque en Segunda. PD: Los candidatos a subir ahora son muchos, pero en mayo no habrá más de tres o cuatro.