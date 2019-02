España, camino de China

Se terminaron las famosas ventanas, centro constante de debate durante el último año y medio. Una forma de clasificación recupera por la FIBA décadas después que levantó muchas ampollas entre los protagonistas. Se terminaron y China ya aparece en el horizonte, aunque allí no habrá estrellas mundiales de la talla de Luka Doncic, Dario Saric o Kristaps Porzingis. Eslovenia, vigente campeón de Europa; Croacia o Letonia se quedaron fuera de la Copa del Mundo. Su principal déficit es que sus estrellas son de primer rango mundial, por lo que juegan en las primeras ligas del planeta, bien sea NBA o Euroliga. Dos competiciones que no ceden a sus jugadores y que no detienen su calendario para esta fase clasificatoria. Ellas fueron las principales damnificadas. Pudo serlo España, de no ser por la sobresaliente clase media que tiene el baloncesto nacional. Más de una veintena de jugadores demostraron su valía y ataron un objetivo primordial para el país, que se podría haber visto excluido a la vez de los Juegos Olímpicos. Los no clasificados deberán esperar una invitación para jugar una previa, donde se reparten algunos billetes. Muchos de ellos no estarán en el país asiático este verano, pero seguro que alguno encuentra el premio. Se me ocurren Quino Colom, Jaime Fernández o Darío Brizuela. Ellos son los mayores exponentes, no los únicos, de este grupo de jugadores. También mención a Sergio Scariolo, que volvió a demostrar que es un entrenador de muchos quilates, salvando la papeleta con nota. Gran parte del éxito también le corresponde. Aunque se cerraron habría que debatir la idoneidad de estas ventanas, que han puesto en escenarios peligrosos a algunos jugadores, que debían decantarse por su club o selección. Un contexto altamente injusto. Muchos son los protagonistas en contra de su celebración, aunque es una guerra que parece que va para largo. Por lo que se vio hasta este momento, ninguno de los actores del conflicto quiere ceder lo más mínimo.