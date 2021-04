España, donde se le espera con los brazos abiertos

Me alegro que Sevilla haya estado rápida al quite y haya salvado la plaza que tenía España para la Eurocopa. La Cartuja va camino de convertirse en Wembley o el Parque de los Príncipes, las históricas casas de otras selecciones europeas. Soy de la opinión que es preferible que la selección vaya rotando por diferentes estadios del territorio nacional, para que la aficiones mayores también se den el gusto de ver a la Roja en directo. Soy más del Campo Municipal que del Mediterráneo y por eso recuerdo con más cariño el 0-0 de España sub'21 ante Grecia en 1994, que el España-San Marino o el España-Georgia sub'21 del estadio. No se me olvida la final de los Juegos Mediterráneos, con el gol de Kepa que sirvió a la selección para llevarse el oro. El 2005 está guardado en una urna de oro dentro de mi mente. Ahora que poco a poco vamos abriendo los ojos tras esta interminable pesadilla que es el coronavirus, el deporte va abriendo la puerta a cuentagotas. Hace unos días, parecía imposible que se celebraran la Eurocopa o los Juegos Olímpicos y todo hace indicar que vamos camino de ello. A día de hoy, el futuro está menos nublado. Y posiblemente mañana esté más despejado todavía. Al final, de esta pandemia se sale vacuna a vacuna. Las condiciones que ha puesto Bilbao eran totalmente irrealizables, eran un claro gesto para quitarse de encima el mochuelo de ver jugando a la Selección Española en San Mamés. Supongo que habrá gente apenada tanto porque les hubiera gustado ver a España en directo como por disfrutar de un partido de la Eurocopa. Pero sus representantes políticos exigían prácticamente que la COVID-19 y sus secuelas hubieran desaparecido. Como no va a ser así y llevamos casi un año conviviendo con el virus [no cuento el confinamiento], Sevilla ha recogido el testigo. España será acogida de forma cálida y algunos beneficios dejará en todo el sur. Somos un país turístico y cualquier oportunidad para levantar el vuelo tras la pandemia, bienvenido será.