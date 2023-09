Corehace mucho que Pedro Sánchez traspasó todos los límites de la ética para ostentar el poder al precio que sea. No le importa España ni los españoles y deja en manos de un prófugo el futuro de la nación. Los ciudadanos no se merecen que se mercadee contra los principios más fundamentales del Estado de Derecho como la exclusividad del poder judicial para juzgar, quebrantando la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica. Por eso todos tenemos que clamar no a la amnistía.

Los líderes históricos del PSOE, que tenían sentido de Estado, como González, Guerra, Almunia o el expresidente de Aragón, Lambán, y el presidente de Castilla La Mancha, García Page, han manifestado que en la Constitución ni la amnistía ni la autodeterminación tienen cabida. En este PSOE sometido al sanchismo autoritario quien disiente es expulsado. Ahí está el caso de Nicolás Redondo Terreros, un hombre comprometido que arriesgó la vida por sus ideas, es desterrado por criticar al ‘amado líder’. Así que entiendo que los socialistas de Almería de bien se sientan avergonzados.

Para evitar este desastre, desde el Partido Popular hemos presentado una moción en todas las instituciones para que los líderes del PSOE de cada territorio se retraten y que los ciudadanos sepan si validan la desigualdad entre españoles para favorecer a quienes quieren romper España a cambio de un puñado de votos. En un acto Sánchez gritaba que iba a sacar votos de hasta debajo de las piedras, pero lo que no dijo es que sería capaz de vender a su madre para conseguirlos.

España y la igualdad entre españoles no se vende. Estamos en contra de cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado, y para seguir difundiendo este mensaje que compartimos la gran mayoría de españoles el domingo 24 de septiembre nos reuniremos en Madrid para mostrar el rotundo rechazo de la sociedad a la amnistía y defender la libertad y la igualdad.

Nuestro país no puede continuar por la senda de la confrontación y la mentira de la que hace gala Sánchez, no podemos tener un país donde los grandes beneficiados son los prófugos de la Justicia, sediciosos y golpistas, los okupas, los amigos de ETA o los violadores…, España necesita grandes acuerdos de Estado que eviten que nuestro futuro, el de nuestros hijos, dependa de fugitivos como Puigdemont. España no se vende y desde el PP seguiremos luchando por la igualdad y libertad de todos los ciudadanos.