Españolada

Hace ya muchos años, en concreto en 2006 para ver 'United 93' en los cines de Príncipe Pío en Madrid, comencé a ir solo a ver las películas. Era mi etapa universitaria y la verdad es que andar a solas por el barrio de Chamberí, pasar ante el Corte Inglés de Princesa y atravesar Plaza de España pensando en tus cosas, sin móvil (yo creo que entonces ni tenía) ni nadie que te terminara rallando la cabeza, se convertía en la mejor tarde entre exámenes. Ni marchas, ni discotecas, ni cervezas ni rollos. Si acaso una buena pachanga de fútbol sala. Pero esa media horica en tu burbuja, seguida de una película que te entretuviera y no te hiciera pensar, era maravilloso. Eran aquellos años del boom de Almovódar, Bardém y cía, lo que hacía decantarme siempre por el cine americano o alguna película española que sí mereciera la pena, esto es, que no fuera política y adoctrinadora, como El Capitán Alatriste o Mortadelo y Filemón. Demasiados sermones y mítines me tenía que comer ya en la universidad; periodismo me enseñaron poco, pero a cambio me tragué horas y horas de manipulación sobre la Guerra de Irak y el 11-M, para lo cual no pagaba yo la matrícula por cierto. Han pasado trece años y sigo yendo solo al cine a pasar un buen rato. En Príncipe Pío me compraba un perrito caliente, ahora me cojo unos nachos con queso y me pongo siempre en las butacas laterales, lo que muchas veces provoca miradas o algún dedo que me señala. Ahora sí que suele haber una lista amplia de películas españolas divertidas y entretenidas que merece la pena ver. Españoladas de toda la vida, una hora y pico nocturna entre risas y que te hace evadirte de tanto procés, tanta corrupción, tanto Falcon y tesis doctorales plagiadas y tantas ganas de que todos seamos marionetas políticamente correctas. Me identifico con León, el conductor de Taxi a Gibraltar, y su hartazgo con la sociedad española actual. Si hubiera algún Dani Rovira (o Rafa Nadal) en el Congreso o en la Moncloa, mejor nos iría a todos.