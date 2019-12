No lo voy a negar. Soy uno de los aficionados que más ilusiones tenía puestas en Ante Coric. Cuando su nombre se vinculó al Almería, me parecía un disparate. Cuando se confirmó su viaje vía Málaga para firmar, no me lo podía creer. Y me desesperé esperando el anuncio oficial de su firma pese a que llevaba en nuestra ciudad desde el día anterior. El del croata era un fichaje diferencial para la categoría. Considerado uno de los mejores futbolistas sub-20 de Europa, cerebro del Dinamo de Zagreb con el que ganó cuatro ligas croatas, con experiencia en Liga de Campeones, llegaba cedido por la Roma con una opción de compra que Mohammed El Assy, director general del club, dijo en rueda de prensa que íbamos a pagar "sí o sí". Ante Coric era otro nombre que incendiaba las redes e incrementaba el rencor hacia el Almería. No era para menos. Hablábamos de un futbolista que, por su calidad, había sido seguido por grandes de Europa como el Bayern de Múnich, el Chelsea o el Barcelona. El pletórico inicio liguero del Almería, unido a la necesaria adaptación de cualquier futbolista, hizo que el croata no entrara en el equipo. El estilo de juego de Pedro Emanuel, que abusaba del balón largo, tampoco le ayudaba. Sin embargo, el técnico portugués fue cesado, José María Gutiérrez lleva ya cinco semanas al cargo y Coric, al que el estilo de juego del madrileño le beneficia, sigue sin acabar de entrar. Si valoramos el impacto de su fichaje, las expectativas creadas y la calidad del jugador, y vemos su poca trascendencia en este Almería, todos estaremos de acuerdo en que Coric es la gran decepción de entre los fichajes del verano. Yo esperaba mucho más de él. Su aportación, hasta el momento, no justifica ni el bombo y platillo veraniego, ni la vitola de joven promesa del futbol europeo. Pero no pierdo la fe. Creo que tiene en la mano demostrar su potencial y callar algunas voces que lo tildan de indolente y pufo para arriba. Yo sigo esperando a Coric, creo que tiene mucho fútbol y aún puede ser decisivo en este equipo. Espero que el futbolista croata no me deje mal y que el entrenador lo haga espabilar…