Esperando a godot: tragicomedia docente

Los docentes andaluces y sus representantes sindicales se han quedado como Vladimir y Estragon en la celebérrima obra de Samuel Beckett. La Consejería de Educación en un claro golpe de efecto y ante la posibilidad de unas elecciones autonómicas cercanas, ha traído a la palestra un asunto que llevaba más de 15 años esperando: negociar los salarios docentes andaluces. El asunto sería, en circunstancias normales, motivo de alegría para el profesorado de la comunidad autónoma de Andalucía, si las expectativas no se hubieran truncado ante el inesperado impás de espera promovido por la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, que ha paralizado sine die la incipiente negociación. Es completamente inoportuno optar por seguir el argumento tragicómico para seguir absurdamente "esperando a Godot". La dignidad salarial no es un asunto baladí, ni sainete de entreacto.

Muchas son las razones, no solo el tiempo, por las que los docentes andaluces deben ser compensados. Durante más de 20 años la plantilla docente de los centros educativos de Andalucía ha sido una de las más baratas de España, siendo, por cierto, la que mayor número de escolares ha conducido al conocimiento en todo el territorio nacional. Estar en la liga del low cost educativo, a la larga, tiene consecuencias indeseables para la sociedad, como así lo demuestran algunos de los informes más famosos que analizan la evolución competencial de los alumnos españoles.

Los docentes andaluces han sufrido en los últimos 10 años recortes de todo tipo: supresión de pagas extraordinarias y pagas adicionales, recorte de entre el 5% y el 7% de sus retribuciones (en vigor en la actualidad), dificultades para conseguir destinos, incrementos de jornada… Todo ello deviene, como el lector puede intuir, en una pérdida de poder adquisitivo impropia de quien desempeña uno de los servicios esenciales más importantes de la sociedad.

Ante este panorama, los docentes de la UGT, han acudido con determinación a las mesas de negociación presentando, en exclusividad, propuestas que compensen la deuda que Andalucía tiene con este colectivo: equiparación retributiva con las comunidades que mejor retribuyen a sus docentes (no hay compensación si después de tantos años jugando en 3ª nos conformáramos con subir a 2ª regional); actualización de las nóminas con respecto al IPC (nos parece grave tener que recordar esto al administrador); devolución de las pagas adicionales, detraídas solo a los docentes andaluces, en los años 2013 y 2014; y, por último, la exigencia de llevar a ejecución estas medidas en el plazo máximo de dos años.

Es preocupante, para los ugetistas, y debería serlo para la clase política y la ciudadanía en general, la deriva que está tomando el presupuesto educativo de la Junta de Andalucía, que ha pasado de ser tradicionalmente la cuarta parte del pastel, a ser hoy, la cifra más baja, en porcentaje, de los últimos 20 años. Pretender hablar con seriedad, rigor y análisis histórico de la imperiosa necesidad de dignificar los salarios del magisterio andaluz exige compromiso político y un cambio drástico en la trayectoria que ha tomado la inversión educativa. Los docentes no exigen nada que no se merezcan, ni pretenden caprichosos objetivos. Dignificar su labor a través del reconocimiento salarial, supone poco más de un punto porcentual en el presupuesto educativo de la Junta. Si el dinero no es el motivo, ¿qué otro motivo esconde, Consejero?.

Hace muchos años, en España, ejercer el magisterio, suponía asumir una profesión mal retribuída, pero soportada gracias a dosis altas de vocación: tiempos para el olvido. Vladimir y Estragon seguirán esperando a Godot, estáticos, bajo el árbol, llenando el aire con su absurdo diálogo; los docentes, sin embargo, han puesto fin a la función.