Esperar con esperanza

Ala expectativa. Así estamos cuando la UDA juega los lunes, que es cada dos por tres. Eso sí, no habló ni hablaré si no enloquezco -en el pasado, si tiramos de hemeroteca, no pongo la mano en el fuego por mí mismo porque tengo mala cabeza- de mano negra. Eso se lo dejo a los conspiranoicos, a los que respeto por educación. Qué mejor procesión, como espectador al que le tira más el fútbol que la Semana Santa, que el santo camino que va desde la casa de cada uno al estadio de todos los almerienses. Con la parada que cada uno elija para cantar saetas y tomar alguna cerveza antes y/o después del partido.

La Ponferradina es el rival, ni cojo ni manco. El Málaga nos hizo el favor de frenar al Valladolid, que sólo sumó un punto en La Rosaleda y deja abierta la reconquista provisional de la segunda plaza en vísperas del enfrentamiento directo entre ambos aspirantes. Lo de Pucela ya llegará, aunque ellos tienen la ventaja de un par de días más para preparar las mantillas.

Si vamos paso a paso, esperando salir bien parados de estos pasos de lunes que se nos vienen, las cosas irán saliendo. Lo primero es apuntalar de una vez por todas esa defensa que tantas aguas ha hecho, tanto por bajas como por fallos. Si en el medio se enchufa de nuevo Portillo junto al ojalá recuperado hasta el final Robertone, tendremos mucho ganado. Nosotros y Sadiq, el socio que todo centrocampista quisiera tener.

Porque si importante es contar con buenos asistentes, crucial es tener grandes definidores como el nigeriano. Que además también posee buena visión de juego y un regate que ya quisieran muchos extremos. El precedente de Darwin se puede quedar corto y estoy convencido de que Turki volverá a hacer caja en pocos años, como la hará en breve y bien fuerte si el uruguayo del Benfica es colocado como se espera por su nuevo representante. Pero ese es otro cantar, cuestión de esperanza. Toca esperar.