Esperemos que no se trate de un espejismo

Mucha importancia se le ha dado a la goleada del equipo el pasado sábado frente al Deportivo de La Coruña y no es para menos. El Almería puso punto y final a una racha más que preocupante que le hizo perder posiciones de ascenso directo a Primera División y, a su vez, alejarse peligrosamente del objetivo de acabar siendo campeón de Liga, que aunque no se diga a boca lleva, sí que está presente en la mente de todos y cada uno de los integrantes del vestuario rojiblanco. No fue un partido brillante por parte del Almería. Sí que tuvo una efectividad casi del cien por cien, con cinco remates a portería, cuatro goles y un palo, ante un adversario que todo sea dicho, puso más bien poca oposición ante un Almería disciplinado, con orden y sin ansiedad, esa ansiedad que se llevó el primer y tempranero gol de los rojiblancos y que les dio confianza. Y digo esto porque también nos las prometíamos muy felices después de 0-4 en el Anxo Carro de Lugo y después ya saben ustedes lo que pasó después. El equipo necesita recuperar confianza, creer en lo que está haciendo y darse cuenta de que en este tramo final de la competición cualquier equipo, esté donde esté en la tabla clasificatoria, te puede dar la tarde y fastidiarte bastante, como lo han hecho recientemente equipos como Racing de Santander o Fuenlabrada, puntos que se fueron y que no volverán. Esperemos y confiemos que esa victoria después de casi dos meses sin hacerlo les dote de ese plus que va a necesitar para tratar de seguir sumando de tres en tres, que es lo que le gusta a Turki, que de no hacerlo, el objetivo o uno de los objetivos se le podía estar escapando de las manos, como dijo Corpas a la conclusión del partido en el Carranza frente al Cádiz. En el horizonte está el Zaragoza en La Romareda, pero ante hay dos escoyos que salvar, Albacete y Las Palmas, y donde el equipo no puede descuidarse y mucho menos dejarse puntos.