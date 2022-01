Dejamos atrás una semana de esperpentos en el mundo del deporte que sin lugar a dudas ha tenido al tenista Novak Djokovic como principal protagonista. Soberbio, caprichoso, mentiroso y negacionista. Todo en un mismo pack para quien lo quiera consumir. Un chico millonario que creía que podía saltarse las reglas de un país rompiendo los criterios de justicia e igualdad, tirando para ello de un ejército de abogados y de un relato que conforme han ido pasando los días se ha demostrado que no se ajustaba a la realidad. Perdió tal vez el partido de su vida si es que su comportamiento le acarrea problemas profesionales. Lo de la libertad individual queda supeditado al interés general. No sé si las marcas seguirán patrocinando a quien conduce en dirección contraria como ya ha sucedido con otros deportistas como Tiger Woods. Desconozco si una persona, por más deportista y número 1 del mundo que sea, podrá entrar sin vacunarse a terceros países que llevan casi dos años debatiéndose entre la vida y la muerte, para disputar un torneo de tenis. No sé si seguirá siendo embajador de Buena Voluntad de Unicef, de las motos de Peugeot o de la marca japonesa Uniqlo. Ir contra las reglas debería tener sus consecuencias y no predicar con el ejemplo es un añadido. Ni Donald Trump llamando a la insurrección de los habitantes de un país que se dice ejemplo de democracia, ni Boris Johnson realizando fiestas mientras ordena a sus ciudadanos que se queden en casa. Tampoco son recomendables los ministros que formando parte de un gobierno, realicen críticas a un sector productivo, teniendo en su mano la posibilidad de corregirlo. ¿Se imaginan al presidente quejándose por la subida de la factura de la luz?. Pues eso. Que no se salva ni el fútbol. Que nos escandalizamos cuando en Francia los hooligans campan a sus anchas, mientras un estúpido le pega con un palo en la cabeza a un jugador de fútbol y se suspende el partido. Tampoco parece ser muy civilizado; un esperpento por donde se lo mire.