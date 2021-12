Estadios vacíos

Rotaciones a la fuerza en el Madrid. Lo que no hizo Ancelotti, lo hace una cepa que dicen que es sudafricana. Con lo bien que se nos da Sudáfrica, ahora hace peligrar la vuelta del público de los estadios. Cuando estábamos intentando empezar a recuperar viejas costumbres, la realidad nos pega otra bofetada advirtiéndonos que la cosa aun no ha terminado, ni el bicho ha sido exterminado. Ya cerraron los alemanes, en Países Bajos anuncian un confinamiento estricto hasta el 14 de enero y después vemos, pero los estadios están vacíos desde mediados de noviembre. En Portugal un brote de coronavirus dejó al Belenenses con nueve jugadores disponibles, dos de ellos porteros, para disputar un encuentro contra el Benfica. Trece positivos en el plantel, dieron lugar al partido de la vergüenza. A los 45 minutos de juego, el Benfica ganaba por 7 a 0. Luego las "lesiones" obligaron a suspender el partido que nunca tendría que haberse jugado. No presentarse a pesar de las circunstancias, le hubiera acarreado al equipo de Lisboa la pérdida de entre dos y cinco puntos, algo que para quien todos los años se juega el descenso, es difícil de aceptar, porque esos puntos al final pueden ser la diferencia entre jugar en primera o segunda división. Una situación que bien podría darse en nuestra liga, considerando que la variante ómicron ya ha atravesado la puerta de los vestuarios. El Real Madrid ha sido uno de ellos. Hasta cinco integrantes de la plantilla, cuatro jugadores y un técnico, han dado positivo. En la Premier Ligue, temen ante lo que llaman el apagón en el fútbol. Hasta el momento siete equipos cuentan con jugadores que han sido infectados por el virus; Tottenham, Leicester, Manchester United, Aston Villa, Queens Park Ranger, West Bromwich Albion y Norwich City. En Inglaterra a diferencia de Portugal, los encuentros fueron suspendidos. Veremos cómo continúan los acontecimientos pero tiene mala pinta. Si la cosa se pone chunga, los estadios volverán a estar vacíos. No sé si tiene algún sentido jugar para nadie en el frigorífico de la televisión.