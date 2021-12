Vaya por delante que este periodista ha formado parte de un equipo de atletismo, además de participar en decenas de carreras. Pero a veces hay que aparcar el corporativismo e intentar ser lo más neutral posible. Almería se ha acostumbrado al conformismo (comunicaciones y un largo etcétera). También a las pistas de atletismo alrededor del terreno de juego del equipo representativo del deporte, con mucha diferencia, más practicado y seguido. Al menos, al igual que otros clubs, la UDA puso algo de remedio, cuando en el estío de 2012, colocó las gradas supletorias detrás de los fondos en lo mejor que hizo Alfonso García en su fatídica etapa (pintar las gradas de rojo no hubiese supuesto un copioso gasto...). No hay comparación entre ver un partido de fútbol en los antiguos fondos a hacerlo ahora, igual que es otro espectáculo estar en una supuesta preferencia pegada al terreno de juego. Ya poco se puede hacer al respecto, sobre todo, con la remodelación que ha comenzado a hacer la entidad almeriense. Pero siempre quedará la duda de cómo sería el fútbol en la actualidad en el caso de no haberse construido el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Porque se pudieron celebrar los Juegos sin hacer el actual estadio, con una instalación exclusivamente para el atletismo. El Panathenaic Stadium, de Atenas, por ejemplo, es una pasada. El resumen es construir un estadio de atletismo que en 17 años sólo ha albergado un Campeonato de España de atletismo y algún que otro final de la Media Maratón de Almería. Quien practica este deporte ya tiene el Anexo y el Estadio de la Juventud. Quizás hubiese sido más lógico que el colectivo hubiese apretado más por la construcción de un complejo atlético en condiciones (ya existen en otras provincias) que por la defensa de un estadio que ha pasado del atletismo. El resultado hubiese sido mejor para ambos deportes. PD: incomprensible (poderoso don dinero) el acuerdo de la RFEF con la Cartuja de Sevilla...