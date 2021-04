Estético antes; estático ahora

Como la belleza depende del ojo que mire, el fútbol es una cuestión de gustos, donde el estado de ánimo también juega. El de la UDA no es el mejor. Los malos resultados y el estamento arbitral, con decisiones muy controvertidas, están detrás de su rendimiento último. Ahora son un junco, frágil y quebradizo. Así, toca rearmarse ganando, la importancia del juego hay que aparcarla. El pesimismo es un ejército con muchos alistados por estos y otros pagos. Afloran en estas circunstancias expresiones tan manidas como: " Ya se veía venir y ya lo dije yo". Análisis del Todo a 100, sin base ni peso. Comentarios tabernarios sin fundamento ni reflexión. El equipo de lustre pasa a ser un lastre, no le hace gol ni al arco iris y la defensa es una cuadrilla de bailarinas que se bambolea. El recetario sale a escena y toma posiciones. Los de José Gomes ni juegan ni embisten y su condición física es deficitaria. Los cedidos sólo piensan en el próximo curso. Demasiados billetes y poco compromiso. El equipo estético ahora es estático. No hay claridad y todo es zahorra. Pero un simple vistazo al marcador aclara la cosa. En la última jornada ninguno de los seis primeros ha conseguido ganar, con cuatro empates y dos derrotas. Sólo el Espanyol ha sido capaz de mantenerse a flote sin derrotas en los cinco últimos partidos. El resto del grupo cabecero presenta dos o más reveses y unos discretos números. Ganar no es fácil y a todos les cuesta al final de curso. La estadística, ese mundillo donde todo lo que es posible es probable y todo lo que es probable es posible, consuela. El segundo es el primero de los que no gana y el tercero, en Segunda, es el primero de los que no sube de forma directa y rápida. La UDA no ha cambiado de objetivo. Ha habido una neutralización y la meta ha cambiado de sitio. Nada más.