"Al Leganés esta forma de jugar a veces le sale bien y otras veces mal. Por eso están ahí abajo. Tienen que hacer cuatro cosas porque les puede valer con la permanencia, pero si quisiesen jugar como lo hacemos nosotros, les costaría", dijo Setién en Butarque. Este periodista quiere pensar que el entrenador nacido en Santander mandó ese mensaje como cortina de humo para proteger a su plantilla después de hacer el ridículo ante el Leganés. Sea con esa intención o sin ninguna, el técnico patinó, puesto que la falta de respeto es evidente. Prácticamente a diario, incluso más de una vez cada 24 horas, el que suscribe mantiene un interesante debate sobre uno de los columnistas de estas páginas. La conversación tiene como tema principal los distintos estilos de juego. "No se puede entender qué narices le importa y qué sabe del Leganés un tío que no es su entrenador. Hay tantas formas de jugar casi como entrenadores y cada uno opta por lo que cree conveniente. Lo importante al final es dónde va a tu equipo en la clasificación final", escribió Clemente en Twitter, aunque naturalmente con faltas de ortografía, puesto que ya es raro la persona que no escriba mal. Los estilos son prácticamente infinitos. Lo importante es adaptarse a la plantilla que tienes y que ésta tenga un estilo de juego definido, siendo lícitos todos ellos, incluso los que rozan la agresividad, puesto que para eso hay un colegiado encargado de impartir justicia. Bueno, realmente lo importante es ganar, aunque tener un camino definido ayuda a ello. ¿Hay que sacar el esférico jugado con los dos centrales abiertos, presionar tras pérdida y dar numerosos toques antes de definir?, ¿o también vale con lanzar en largo, aprovechar las segundas jugadas, estar bien cerrados y salir al contragolpe? Porque eso también se trabaja. Igual de lícito el estilo de juego de un Setién sin estilo.