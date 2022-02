Estrategia ganadora

La semana pasada el Almería se guardó hasta el último segundo, con implacable secretismo, la presencia de Sadiq en Oviedo. El nigeriano, a priori, debía haber llegado a la ciudad andaluza dos días antes, pero nadie informó. No fue hasta unos instantes previos a las alineaciones cuando conocimos que el ariete, efectivamente, había viajado. Como sabemos, esta estrategia del silencio dio sus frutos: Sadiq saltó por sorpresa al césped del Carlos Tartiere y, con un doblete y un par de asistencias, noqueó a los futbolistas del Oviedo, confusos ante ese inesperado as que su rival se guardaba. Esta semana ha tenido que ser Rubi el que revele que Lazo estará disponible pronto y que Sousa podrá estar frente al Ibiza, en un torpe gesto por su parte, destapando sus cartas en contra de lo que su propio club parece tener establecido. No sé qué sucedió en el Mediterráneo, ya que las altas horas en las que el choque terminó han hecho que deba escribir este artículo sin conocer el resultado, pero a buen seguro que la cosa fue mal para los rojiblancos. ¿A quién se le ocurre revelar en la previa los jugadores que tiene disponibles?

Lo que podría ser una más que evidente ironía se enturbia cuando se comprueba que esta parece la forma de pensar que tiene el club con respecto al tema de las bajas. La UDA fue una de las pocas entidades de La Liga que no informó acerca del número de jugadores que tenían COVID en su plantilla al volver de vacaciones. Pero esta estrategia ha ido más allá. Ahora no solo no sabemos quién cae enfermo, sino que tampoco conocemos el estado de los jugadores lesionados ni qué dolencia padecen. Tiene que ser Rubi en sala de prensa el que nos actualice, de aquella manera, puesto que no es su función, el parte de bajas. Y así, el oscurantismo salpica a periodistas y aficionados, que nada saben de sus propios jugadores. Una falta de información que nos aleja, más si cabe, de la figura del futbolista. Menos mal que, al menos, esta estrategia lleva semanas brindándonos victorias apabullantes.