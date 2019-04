Ya sé que usted lo sabe y por lo mismo hay que repetirlo. No es nada común ni ordinario, aunque este Barcelona de Leo Messi se empeñe en hacernos creer que ganar es una vulgaridad. En sus 15 temporadas, el jugador argentino y el Barcelona, han levantado 10 trofeos de liga, 8 de las últimas 11. Cuatro copas de Europa y ya perdí la cuenta de las copas del Rey, donde este próximo 25 de mayo, puede sumar otra a las vitrinas. Pero esas marcas que han rotos todos los registros del fútbol español en sus 120 años de historia, por habituales parecen formar parte de una normalidad. Cada año que pasa le repito lo mismo a mi hija Candelaria: no te creas que esto es lo normal, tu crecimiento y conciencia, han coincidido con la aparición de un marciano, que en vez de nacer en Marte, nació en Argentina. Pero la llamada generación Z no debe confundirse, porque la historia del fútbol nos indica que, por lo menos hasta el momento, a la mesa solo se sientan algunos pocos: Distéfano, Pelé, Maradona y Messi. Solo ellos, con perdón de Cruyff, han sido tocados por la varita mágica y provistos de talento, han enamorado al mundo entero. Si esto fueran matemáticas y probabilidades, pensaremos que cada 25 años aparece un ilusionista del balón. Un artista, un músico como esos chinos que a los cuatro años ya dan conciertos de piano de manera profesional. Cuando era adolescente, me preguntaba qué sería del fútbol cuando se retirara Maradona. Ahora, una vida después, me reitero el mismo interrogante al pensar que lo implacable del paso del tiempo cada día acerca más el final de la carrera de Messi. Es ley de vida, pero debería estar prohibido que la magia se traslade de los campos a la memoria. Entonces cuando los años corran y los memoriosos digan, yo vi jugar a Leo, solo entonces y a lo mejor, aparecerá otro ilusionista que les haga creer a los contemporáneos que no todo tiempo pasado fue mejor. Aunque Messi, para entonces, ya será eterno.