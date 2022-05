Euforia en el Power Horse Stadium

Lo dijo la nueva propiedad en su acto de presentación, aquello del proyecto a tres años vista con el objetivo de alcanzar la máxima categoría. Y sí, lo van a cumplir a rajatabla. Espero y deseo que las administraciones vayan de la mano con la entidad y que la burocracia, que todo lo ralentiza, permita construir el sueño en forma de instalaciones de un proyecto que día a día va tomando forma. Eso será futuro inmediato, pero el presente rabioso nos brindó una jornada épica, con la presencia del ministro Turki. A primera vista Almería cuenta con una ventaja sobre los propietarios de otros clubes, y es la pasión que siente el mandatario ataviado de rojiblanco por el fútbol, y eso que presenció un encuentro tosco. Sobre esos cimientos sólidos, el entusiasmo por trabajar en lo que gusta puede hacer realidad el sueño de un club poderoso a nivel nacional, al amparo del nivel monetario en el que navega la entidad, que repercutirá de forma directa sobre la economía y el porvenir de toda la provincia de Almería. De momento falta ese último escalón para confirmar el ascenso, siendo el encuentro de Eibar decisivo. Quien lea esta acta tras el choque en Ipurúa entenderá que la derrota o el empate del Valladolid habrá allanado el camino de forma definitiva, pero que la victoria de los pucelanos aplacaría el rebosante optimismo que se respira, pues el próximo viernes en Anoeta el rival no está para repartir caramelos precisamente. Sobre la trascendental victoria ante el Amorebieta, culmen de una gran racha, se puede extraer un apunte estadístico demoledor para los rivales de la UDA por el ascenso. Y es que tras aquella derrota frustrante ante el Girona (penaltis fallados incluidos) se encadenaron cuatro victorias y dos empates, uno de ellos trascendental en Valladolid, con 14 de 18 puntos logrados. Esa asignatura pendiente que los dos anteriores proyectos de Turki suspendieron, se ha aprobado en esta campaña con nota muy alta. Tanto, que este conjunto de Rubi hasta el momento ha obtenido los mismos puntos en la jornada 39 que los que llevaba la UD de Emery. Si a final de campaña se superan los 80 puntos, nunca antes un equipo representativo de la cuidad habría cosechado tanta puntuación en Segunda. Y eso que en el camino se interpuso un pedrusco más grande que los que caen en el Cañarete, en forma de Covid, lesiones y ausencia de Sadiq en enero, que si no...Aun así este equipo ha tenido sus lagunas y contratiempos, sus aciertos y errores provenientes del cuerpo técnico, aunque hay algo que Rubi ha sabido interpretar a la perfección y que de hecho siempre es parte fundamental de cara a la consecución final de cualquier objetivo, y ha sido la armonía y la unión de un vestuario con más de once integrantes llamados a formar parte del equipo titular. En ese aspecto Rubi obtuvo matrícula de honor. En espera de cómo se desarrollarán los acontecimientos más inmediatos se presentó, como suele proyectar con acierto la propiedad, la nueva denominación del estadio para las próximas dos temporadas. Para los escasamente avezados en estas lides, que parece que en Almería hay más de los deseados a tenor de numerosos comentarios en redes sociales, habría que decir que el que paga manda (para eso uno es profesional del marketing), y que por lo tanto para un servidor la denominación del Estadio de los Juegos del Mediterráneos pasará a denominarse simplemente Power Horse Stadium (además me encanta cómo suena) durante las dos próximas campañas. ¡A disfrutar¡