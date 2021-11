Todavía nos dura el subidón y la resaca del partido en Gijón. En una lloviosa tarde entresemana, el Almería, está vez sí, reventó El Molinón. Ya no hay comentarios sobre familiares cercanos, sino que más bien un equipo que da la sensación de ser imparable. Cada vez más sólido en defensa y con esos golpes de efecto que solo tienen aquellos que acaban ascendiendo. El fallo de Arnaiz y el gol de Lazo como mejores ejemplos. Un plantel dañino, peligroso, de colmillo largo y difícil de meterle mano. El mejor en ambas áreas. Rubi está consiguiendo meter en dinámica a todos los jugadores, aunque la columna vertebral se consolida jornada tras jornada. Fernando, Babic, DLH, Samú, Portillo y Sadiq forman la base de los rojiblancos. Especial mención a los dos mediocentros, sobresalientes en los últimos encuentros y dando equilibrio y orden al líder de la categoría. Los unionistas crecen en torno a estos dos jugadores que permiten el lucimiento de los futbolistas más ofensivos. Y todo sin la presencia de Robertone y Ramazani, pilares de esta UDA.Volviendo nuevamente a Asturias, la euforia se desató en una jugada de pura fe, con Puigmal y Pozo peleando un balón que no tenía dueño, Sousa pivoteando a Babin y regalándole la asistencia a Lazo que solo tiene que empujarla como previa a la locura colectiva. La celebración de un grupo unido, una piña después de un gol que supone dar un verdadero cambio de guion. Una victoria que son más que tres puntos. Ante uno de los gallitos de la categoría, en su estadio, ante su público y en el descuento. No hay nada más bello en el fútbol que un gol en el minuto noventa. Las casas almerienses vibraron y los gritos fueron atronadores. El camino es largo, habrá contratiempos, dificultades, días en los que la moneda caiga del otro lado. Puedo seguir escribiendo tópicos de lo que todos sabemos, pero es la realidad. La Rubineta deslumbra. Por más noches como la del pasado martes.