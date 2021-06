La Eurocopa ya está aquí, este viernes arranca el torneo continental de selecciones por excelencia. Una de las competiciones futbolísticas más ansiadas da ya comienzo tras una eterna espera más larga que de costumbre. Una competición que durante los últimos meses ha estado cargada de polémica y de constantes modificaciones. Desde el cambio de algunas sedes hasta la vacunación exprés del combinado español. Todo ello sin pasar por alto la repentina obligación de presentar una PCR o un test de antígenos para acceder a los encuentros a disputar en Sevilla. Pero que visto lo visto en breve podría volver al punto de partida. Como si al prestigioso torneo le faltaran todavía meses para dar el pistoletazo de salida o la gente pudiera cambiar sus planes por completo en horas. Una edición que pese a su aplazamiento a este 2021 será una de las más caóticas que se recuerden. La Eurocopa que iba a pasar a la historia por jugarse en doce sedes será recordada como la Eurocopa de la pandemia. Una edición en la que ha habido numerosos cambios de un día a otro, pasando por todo tipo de tonalidades y con el consiguiente océano de dudas. No era nada fácil la organización de esta competición cuando todavía el coronavirus rodea nuestras vidas. No cabe la más mínima duda de ello, ni mucho menos, pero lo que no quita que no han sido pocas las decisiones tomadas desde UEFA más que cuestionables. Sí, aquellos que hace un mes plantaban cara a la Superliga y se daban golpecitos en el pecho por mirar por los aficionados. Una UEFA de mucha palabrería y de pocas muestras de cariño con el seguidor como se puede comprobar. Un organismo que si tanto mira por el aficionado uno no entiende los altos precios de sus entradas. Esas cuyo reparto vino cargado de críticas después del cambio de sede de Bilbao a Sevilla. La Eurocopa del caos echa a andar.