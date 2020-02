Europa alza la mano

Queda algo más de una semana para que se dispute el All Star en Chicago, la reunión de las estrellas de la NBA. El mundo del baloncesto, aunque siempre hay reticencias sobre la competitividad del partido, gira hacia allí. También existen importantes atractivos aquí en Europa, donde se disputan las Copas del Rey. La de España, sin ir más lejos y para valorar el producto que tenemos cerca, es espectacular. Una joya que se pule bien y que este 2020 tenemos en Málaga. Habrá cuatro europeos entre los mejores jugadores del planeta en una edición en la que se estrena formato. A mí me deja muchísimas dudas, parece un tanto extraño. Ninguno de ellos españoles, por cierto. Uno de los capitanes procede del Viejo Continente, Giannis Antetokonmpo. El griego fue el MVP de la última temporada regular y va camino de hacerlo otra vez. Sus Milwaukee Bucks están haciendo una sobresaliente campaña, están bastante por debajo de las 10 victorias pasado el ecuador del curso, y él suma unos números de mucho impacto. Además, está regulando sus minutos para poder dar el zarpazo de cara al anillo, para el que partían también bien en el pasado. El otro es Jokic, que estuvo en el mejor quinteto en la última temporada. Ha bajado algo el pistón, pero el serbio es un jugador especial. Sin duda, único en su especie. Y tras ellos, dos debutantes. Lo hace como titular Luka Doncic, su segundo año en la NBA está siendo monstruoso. Está en la lucha por el MVP, no hace falta decir más. Tiene una pequeña lesión, pero se le espera que llegue para el All Star. Es uno de los grandes atractivos de la liga en este momento y le llueven los piropos de otras estrellas. El último es Domantas Sabonis, hijo de la leyenda Arvydas, e indudable líder de los Indiana Pacers. El pequeño de la saga ya está batiendo algunos récords que no consiguió su padre. Domas, de Málaga a Chicago.