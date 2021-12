Evaluación de la primera vuelta

No, no haré un resumen del 2021, porque no hay nada más alejado de la realidad del fútbol. Eso lo dejo para quienes quieran mezclar el agua con el aceite. Las campañas comienzan en agosto y finalizan en los albores del siguiente verano, y como la temporada ha llegado a su ecuador (casi para la UDA), toca evaluar a cada componente de la plantilla rojiblanca dirigida por Rubi desde el comienzo de la presente campaña. Fernando: sobresaliente. No llega a matrícula por algunas salidas del área a destiempo, pero su rendimiento fue colosal. Seguridad, colocación y reflejos a partes iguales. Makaridze: suspenso. Puede que su equipo hubiera batido el récord histórico de puntos en una primera vuelta sin sus regalos y despistes frente al Amorebieta. Buñuel: bien. En los partidos que disputó, mostró una evolución positiva con respecto a la pasada campaña. Nieto: bien. Titubeó en sus primeros partidos, para asentarse con el paso de las jornadas a la hora de contar con él. Pozo: sobresaliente. No se le puede conceder matrícula por algún error defensivo, pero su versatilidad, aportación y calidad lo hacen merecedor de tal distinción. Chumi: notable. Ha sabido adoptar el rol de titular con jerarquía a base de coraje, anticipación y colocación. Carriço: suspenso. No por sus lesiones, sino por su pobre rendimiento en los minutos que disputó. Babic: notable. Solo el periodo de adaptación le ha privado de alcanzar una mejor nota, pero en su línea actual la conseguirá al final de la temporada. Iván Martos: aprobado. Comenzó como Chumi, y eso le ha permitido al menos aprobar, sin embargo su rendimiento cayó en picado conforme avanzó la campaña. Akieme: aprobado. Por alguna buena acción pasó el corte, pero tras su lesión desapareció aquella regularidad a la que nos tenía acostumbrados. Centelles: Bien. Ha sorprendido al rendir como titular, pero sin grandes alardes en ataque y cumpliendo en defensa. Samú Costa: sobresaliente. Cuando consiga limar sus pequeños defectos y gane en madurez, será el jugador que ya se vislumbra. Un todo terreno poderoso, no exento de técnica, internacional y top en Europa. De la Hoz: notable. Hace lo que sabe y esconde sus carencias, dando equilibrio en el campo y en el mismo vestuario. Robertone: notable. Hasta su lesión, pieza fundamental, un jugador en progresión preparado para jugar en Primera. Portillo: notable. Sin tener que realizar un gran despliegue, ha sabido aportar con sus toques de calidad para lograr bastantes puntos. Curro: bien. Prometía más en las primeras jornadas, para ir apagándose con el paso de los meses, salvándole algún pequeño destello. Arnau: notable. El joven jugador siempre fue un incordio para la zaga contraria con sus irrupciones en el área rival, además de un buen control del juego. Robles: bien. Difícil evaluarlo con sus pocas intervenciones, pero estoy seguro de que con más minutos hubiera alcanzado el notable. Lazo: bien. Su técnica, asistencias y goles decisivos han tapado su escasa regularidad pese a tantos minutos disputados. Ramazani: sobresaliente. No veo grandes diferencias entre el belga y Ansu Fati. Hará historia como rojiblanco. Appiah: aprobado. Fue un quiero y no puedo, aunque ha rozado el bien por algunos buenos detalles. Villar: bien. Difícil fue su adaptación, con lesiones, suplencias y escasos minutos, pero su paciencia y su calidad han resultado decisivas en varios momentos de apuro. Sousa: notable. Vino como un jugador en el ocaso de su carrera y ha demostrado ser de superior categoría. Sadiq: notable. Es el eje del ataque, en continuo desmarque, ha goleado y ha asistido, pero ciertos detalles le impiden alcanzar el sobresaliente. Por último, Rubi: notable. Su cambio táctico tras la derrota en Ponferrada y su buen manejo del vestuario, factores claves en el devenir de su equipo. Prometo una evaluación final del, ojalá, futuro campeón de la categoría de plata.