Evaluaciones

El primer trimestre está a punto de acabar y la UDA, como buen estudiante, ha ido de menos a más. Empezó dormida o al menos eso decían los informes de evaluación inicial. Venía de sacar buena nota el curso anterior y por eso los profes se sorprendían de ver cómo estaba iniciando el curso entre los peores alumnos de la clase. Tras alguna intervención de tutoría, el alumno se puso las pilas y empezó a sacar buenas notas. Ahora vienen dos exámenes duros, un par de asignaturas que suelen ser huesos duros. Aunque la más inmediata últimamente no lo parece tanto, como si en el Departamento de Málaga se hubieran relajado con los criterios de evaluación. Además, hay un tema que no cae y el profe no podrá preguntar nada sobre Yanis. Menos materia, un alivio. Pese a todo, máxima concentración y a seguir aplicando todo lo estudiado para no cometer errores de otros tiempos. Últimamente sólo se ha atragantado un examen, el de Mallorca, que sigue haciendo estragos entre todos los alumnos. Sean del nivel que sean, caen como moscas. La siguiente asignatura más temida es Espanyol, justo la que le viene a la UDA después de Málaga. Será el último test antes de las vacaciones de Navidad, ya habrá tiempo para analizar notas, tanto estas dos últimas como las anteriores. Aunque un estudiante vive de sus resultados académicos, es innegable que la actitud de esta UDA nunca fue negativa y poco se le pudo reprochar siquiera en los peores momentos, cuando las cosas no salían como se esperaba. Ya se empezaba a culpar y señalar al tutor. Pero en Dirección y Jefatura de Estudios tuvieron paciencia con el profe Gomes. Pepe inspiró siempre confianza y dio tranquilidad, sabiendo que el curso es largo y que sólo había que acelerar un poco puntualmente para coger ritmo y proseguir la carrera, siempre de fondo pero más intensa que otras veces por las apreturas de este calendario escolar mediatizado por la pandemia. A seguir hincando codos cada dos por tres, no queda otra.