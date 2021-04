Finales de abril del año 2021. Época de controles y exámenes parciales. El curso acaba en pocas semanas y los estudiantes que no tienen aún claro cuál puede ser su notal final se esfuerzan por dar lo mejor de ellos mismos en este crucial y definitivo trimestre que encara su ecuador. Deberían esos alumnos estudiar duro desde ya si es que no lo han hecho antes, pues la mayoría de los profes valoran mucho estos últimos resultados, ya que al fin y al cabo es lo último que tienen para medir el rendimiento del alumnado.

La Unión Deportiva Almería no ha sido mal discípulo, ni mucho menos, mejorando en actitud y calificaciones respecto a cursos anteriores, sin ir más lejos el último. El test de esta semana en el Estadio de Anduva de la localidad burgalesa de Miranda de Ebro, tras volver a tropezar en el Estadio de los Juegos Mediterráneos con la asignatura de Espanyol que tan poco bien se le ha solido dar, podría resultar clave si no para mejorar la media sí para encarar con mejores sensaciones la suficiencia de junio a la que seguramente habrá que recurrir para acabar el curso. Mucho tendría que mejorar o empeorar para que no sea así.

Si todo sigue por los mismos derroteros, es precisamente esa la sensación que queda: de derrota, de una racha más mala que buena que podría hacer pasar a un alumno aventajado de la clase como ha sido el rojiblanco, siempre entre los dos o tres mejores de los 22 compañeros que la componen, a verse sorprendido in extremis por un bajón académico debido también en buena medida a ciertas decisiones; uno ya no sabe si será verdad el rumor: que desde Jefatura o incluso Dirección le han tomado manía y no quieren que tenga los buenos resultados que merece.

Con todo lo expuesto, no queda otra que empollar y esforzarse como el que más, empezando por el examen de esta misma tarde en Anduva. Un buen termo de café para espabilarse y a dar lo mejor de 4 a 6. La suerte está echada. Pues a buscarla se ha dicho.