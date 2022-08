Hay cosas que no cambian. Como el deseo de ver todos los partidos posibles de tu equipo, a ser posible in situ. Sea por amortizar el abono, por amor al fútbol o apego a la UDA, a nadie le gusta perderse encuentros en el estadio. Y, como en el partido del lunes, si el desplazamiento es asequible, también es un placer acompañar al equipo fuera de casa. Admiro, envidio y felicito a los cientos de aficionados rojiblancos que tuvieron claro que en pleno mes de agosto, en plena Feria de Almería, lo dejaban todo para echar el día en Elche. Es fácil apuntarse al estreno, tras siete años de penurias, ante el Madrid. Para eso muchos se quedaron con las ganas y otros se dejaron una pasta. Pero por mucho que se pudiera esperar, viendo la inercia de los últimos tiempos y la ilusión que ha generado el ascenso, es de verdad una alegría comprobar que esta afición está a tope con los suyos, igual da que sea para hacer fuerza ante Modric y Ancelotti que contra Boyé y Francisco. Son bonitos esos días de excursión en los que madrugas sin problema, al contrario que cuando vas a clase o al curro. Te vistes de gala, con la camiseta rojiblanca que te costó 70 euros en la tienda oficial o 20 en Aliexpress. Pillas la bufanda que te ha vuelto a regalar Turki pensando que ni de coña te puede rozar el cuello so pena de asfixiarte. Y al bus o al coche. Llegas a la ciudad en cuestión, pasas unas horas de esparcimiento y turismo fugaz y te metes en un estadio relativamente hostil, cuya hostilidad depende del gallinero que el equipo local haya pensado para destinar a la afición visitante. Y el resto es historia, una y otra vez depende de cada partido, de cómo transcurra todo. Ojalá el lunes noche sea alegre, para los que vuelvan de Elche o para los que como yo (salvo milagro de última hora) nos quedemos en tierra y suframos desde la distancia esperando al Sevilla el sábado noche y pensando ya también en nuevas excursiones.